12:37 12.05.2026 (обновлено: 13:39 12.05.2026)
Подготовка визита Путина в Китай близится к завершению, сообщил Песков

Владимир Путин во время визита в КНР. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подготовка визита Путина в Китай находится в завершающей стадии, заявил Песков.
  • По его словам, переговоры будут насыщенными по содержанию, о сроках их проведения стороны объявят синхронно.
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Подготовка визита Владимира Путина в Китай находится в завершающей стадии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Информация о предстоящем визите в Китай есть исчерпывающая. <...> Это то событие, которому и в Москве, и в Пекине придают первостепенное значение", — рассказал он.
Переговоры будут насыщенными по содержанию. О сроках их проведения стороны объявят синхронно, добавил представитель Кремля.
Визит Путина в Китай должен состояться в конце мая. Во время пресс-подхода 9 мая он заявил, что намерен обсудить с Си Цзиньпином взаимодействие в торгово-экономической, энергетической и космической сферах.
В последний раз президент посещал КНР в начале сентября прошлого года. Тогда он принял участие в саммите ШОС и торжественных мероприятиях в честь 80-летия Победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны, а также провел серию двусторонних встреч с мировыми лидерами.
ПолитикаКитайРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваПекинСи ЦзиньпинШОС
 
 
