Путин рассказал о работе по совершенствованию сил сдерживания

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Работа по совершенствованию сил сдерживания в России не прекращается с 2000-х годов, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин во вторник проводит встречу с командующим Ракетными войсками стратегического назначения Сергеем Каракаевым.
"Работы по совершенствованию сил сдерживания были возобновлены в России и не прекращаются с начала 2000-х годов. Нам было тогда не до этого, надо прямо сказать. Россия переживала очень сложный период своей истории", - сказал Путин в ходе встречи.