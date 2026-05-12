Предприниматели Мордовии получили 83 миллиона рублей льготных микрозаймов

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В первом квартале 2026 года предприниматели Мордовии оформили через МСП.РФ 83 миллиона рублей льготных микрозаймов, сообщает пресс-служба министерства экономики, торговли и предпринимательства республики.
Чаще всего микрозаймы брали представители сферы услуг — 24%, сельского хозяйства — 21%, торговли — 20% и производства — 19%.
Платформа МСП.РФ создана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития России и развивается в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Ранее пресс-служба министерства экономики, торговли и предпринимательства Мордовии указывала, что предпринимателям республики за первый квартал текущего года оказано 28 мер поддержки через Цифровую платформу МСП.РФ.