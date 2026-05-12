Рудковская: Муравьева находится на контракте с академией Плющенко
16:20 12.05.2026
Рудковская: Муравьева находится на контракте с академией Плющенко

Рудковская: Муравьева и "Ангелы Плющенко" сохраняют действующий контракт

Евгений Плющенко и Софья Муравьева
Евгений Плющенко и Софья Муравьева
© Иллюстрация РИА Новости . РИА Новости / Александр Вильф
Евгений Плющенко и Софья Муравьева. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Софья Муравьева и академия «Ангелы Плющенко» сохраняют действующий контракт.
  • Муравьева тренировалась под руководством Евгения Плющенко с 2020 по 2025 годы, но затем была отчислена.
  • После отчисления из «Ангелов Плющенко» Муравьева перешла к Алексею Мишину, однако в мае тренер расстался с фигуристкой.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости, Влад Жуков. Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Софья Муравьева и академия "Ангелы Плющенко" сохраняют действующий контракт, сообщила РИА Новости совладелец организации Яна Рудковская.
Муравьева тренировалась под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко с 2020 по 2025 годы. Под его руководством спортсменка стала двукратным призером чемпионата страны, однако весной прошлого года тренер отчислил спортсменку.
"Это правда, у Сони до сих пор с нами действующий контракт, - сказала Рудковская. - Мы - частная академия, Соня была на контракте. Есть один вопрос, который перед нами до сих пор не закрыт. Он не такой существенный, но для Евгения и меня принципиальный. Так как Соня была у Алексея Николаевича Мишина, мы его пока особо и не поднимали".
После отчисления из "Ангелов Плющенко" Муравьева перешла к Мишину, однако в мае тренер расстался с фигуристкой. Позднее источник РИА Новости сообщил, что спортсменка попросила отчислить ее из сборной России, так как она рассматривает возможность смены спортивного гражданства.
Фигуристка Софья Муравьева - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Плющенко и Тутберидзе не планируют работу с Муравьевой, сообщил источник
Фигурное катание, Спорт, Софья Муравьева, Яна Рудковская, Евгений Плющенко
 
