Рудковская: Муравьева находится на контракте с академией Плющенко

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости, Влад Жуков. Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Софья Муравьева и академия "Ангелы Плющенко" сохраняют действующий контракт, сообщила РИА Новости совладелец организации Яна Рудковская.
Муравьева тренировалась под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко с 2020 по 2025 годы. Под его руководством спортсменка стала двукратным призером чемпионата страны, однако весной прошлого года тренер отчислил спортсменку.
«
"Это правда, у Сони до сих пор с нами действующий контракт, - сказала Рудковская. - Мы - частная академия, Соня была на контракте. Есть один вопрос, который перед нами до сих пор не закрыт. Он не такой существенный, но для Евгения и меня принципиальный. Так как Соня была у Алексея Николаевича Мишина, мы его пока особо и не поднимали".
После отчисления из "Ангелов Плющенко" Муравьева перешла к Мишину, однако в мае тренер расстался с фигуристкой. Позднее источник РИА Новости сообщил, что спортсменка попросила отчислить ее из сборной России, так как она рассматривает возможность смены спортивного гражданства.