МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным в честь празднования Дня Победы, завершилось, ВСУ нарушили его несколько десятков тысяч раз, российские войска отвечали зеркально.

Изначально Минобороны объявило, что режим прекращения огня будет действовать с 00.00 мск 8 мая до начала 10 мая. Однако в пятницу помощник президента по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и обмене пленными.

Ярко выраженный гуманитарный характер

Путин на пресс-конференции в Кремле вечером 9 мая сообщил, что Россия сразу согласилась на предложение Трампа. Инициативу американского президента он назвал оправданной и продиктованной соображениями уважения к общей победе над нацизмом, а также явно носящей ярко выраженный гуманитарный характер.

Президент также сообщил, что никаких предложений от Украины по обмену пленными не поступало, но выразил надежду, что в конце концов это будет реализовано.

Адекватный ответ

Все группировки российских войск в зоне спецоперации на время перемирия полностью остановили боевые действия. Также были прекращены ракетные, артиллерийские и беспилотные удары по местам дислокации ВСУ и объектам инфраструктуры, связанным с ВПК и вооруженными силами в глубине территории Украины.

Перед началом перемирия военное ведомство призвало украинскую сторону последовать этому примеру, но предупредило ВСУ, что в случае нарушения режима прекращения огня в зоне спецоперации или при попытках ударов по территории российских регионов ВС России дадут адекватный ответ.

В случае же попыток киевского режима сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве Минобороны пообещало нанести массированный ракетный удар по центру Киева, призвав жителей и сотрудников иностранных дипмиссий о необходимости своевременно покинуть город.

Тысячи нарушений

Несмотря на перемирие, украинские вооруженные формирования наносили удары с использованием беспилотников и вели артиллерийский огонь по позициям российских войск. В сводке Минобороны, опубликованной в полдень 11 мая, говорилось, что всего ВСУ нарушили режим прекращения огня 23802 раза.

Согласно данным сводок, обнародованных за время перемирия, ВСУ в этот период предприняли 32 попытки атак на российские позиции, более 2,5 тысяч раз пытались обстреливать их из артиллерии.