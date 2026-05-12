Дипломат Олисов: в Грузии многие чтут память о героях Великой Отечественной

Среди молодых граждан Грузии достаточно тех, кто хранит память о героях Великой Отечественной войны и ежегодно 9 мая участвует в шествии "Бессмертного войска Грузии". О том, какой вклад в сохранение этой памяти вносит российская сторона, а также об уходе за военно-мемориальными объектами в России, где покоятся грузинские солдаты, в интервью РИА Новости рассказал глава Секции интересов России в Грузии при посольстве Швейцарии Дмитрий Олисов.

– Какие мероприятия сотрудники Секции интересов России в Грузии провели в качестве подготовки к празднованию 81-й годовщины Дня Победы?

– Секция интересов России при посольстве Швейцарии ежегодно поздравляет проживающих в Грузии ветеранов с приближающимся Днем Победы. В прошлом году мы вручили юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", в этом году в апреле-мае поздравили наших дорогих ветеранов с 81-й годовщиной Великой Победы. Сотрудники Секции интересов России посетили каждого участника Великой Отечественной войны, передали им материальную помощь, преподнесли подарки. В преддверии праздничных мероприятий при участии неравнодушных соотечественников привели в порядок территорию воинского мемориала на Кукийском кладбище – одном из самых значимых некрополей Великой Отечественной войны в Грузии. Территория была очищена от мусора, вывезена скошенная трава. Ко Дню Победы было приурочено открытие 6 мая в Центре русского языка и культуры "Азбука" при участии Секции интересов России в Грузии выставки советских плакатов "Мир – воля народов! Союзники в Великой Отечественной войне". Роль плаката в мобилизации многонационального советского народа и укреплении его духа и веры в общую победу была необычайно высокой. Данный вид искусства и сегодня может и должен доносить до молодого поколения историческую правду, бороться с ее намеренными искажениями.

Что касается самих праздничных мероприятий, то 9 мая состоялось торжественное возложение венков и цветов к советскому воинскому мемориалу на Кукийском кладбище, а также к бюсту Мелитона Кантарии (один из участников водружения Красного знамени на Рейхстаг – ред.) в парке Киквидзе. Память павших солдат почтили вместе с послом Республики Беларусь Николаем Рогащуком и всем составом посольства Беларуси и Секции интересов России. Соотечественники и неравнодушные граждане Грузии возложили венок и цветы к советскому воинскому мемориалу на Петропавловском кладбище в Тбилиси, а также почтили память павших в городах Грузии: Кутаиси, Батуми, Рустави, Поти, Марнеули, Дманиси и других. В Секции интересов России в Грузии состоялся совместный с посольством Беларуси прием по случаю празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Мы очень рады были присутствию на мероприятии некоторых проживающих в Тбилиси ветеранов, которые, несмотря на свой очень почтенный возраст, смогли к нам приехать. К сожалению, как вы понимаете, не все – состояние здоровья многих не позволяет им передвигаться на большие расстояния.

– Какие инициативы, на ваш взгляд, могли бы помочь будущим поколениям сохранить память о прошедшей кровопролитной войне?

– В России много инициатив, призванных сохранить память о подвиге наших прадедов и дедов, передать молодому поколению эстафету по ее увековечиванию. Отрадно, что наиболее масштабные из них уже давно вышли на международный уровень, зарекомендовали себя как мероприятия, объединяющие потомков поколения победителей. В первую очередь, это "Бессмертный полк". В Тбилиси ежегодно 9 мая вот уже семь лет проходит его аналог – шествие "Бессмертного войска Грузии". Еще одна международная акция – "Сад памяти", призванная увековечить имя каждого из почти 27 миллионов советских граждан, павших жертвами агрессии гитлеровской Германии. Секция интересов России прорабатывает в настоящее время варианты внесения своего вклада в реализацию данного масштабного начинания.

Состоявшаяся 6 мая в Центре русского языка и культуры "Азбука" выставка советских плакатов "Мир – воля народов! Союзники в Великой Отечественной войне" – пример наглядной агитации, понятной и доступной поколениям всех времен и народов. Военные плакаты – отдельный вид искусства, доходчивый способ донесения до молодежи исторической правды без ее современных искажений. Во время Великой Отечественной войны они были крайне популярны и действенны: создавали, с одной стороны, негативный образ врага, с другой – пропагандировали любовь к Родине и веру в Победу.

Грузинская молодежь, к сожалению, уже не всегда помнит нашу общую историю, хотя мало кого здесь обошла стороной самая кровопролитная война. Но среди молодого поколения достаточно и тех, кто бережно хранит память о наших героях. Например, молодая художница из Грузии Анна Мария Асоян, чья картина "Отец всех солдат" стала в прошлом юбилейном году победителем российского IV Открытого творческого конкурса "Архитектура дипломатии" в номинации "Юный художник". Мы гордимся талантливой молодежью, которая знает общую историю и чтит вклад всего советского народа в нашу общую Победу.

Большая работа проводится по сохранению на территории России военно-мемориальных объектов, где покоятся грузинские солдаты. Секция интересов оказывает максимальную поддержку проекту Поискового отряда Московского авиационного института "Солдатские обелиски" под руководством Александра Грибовского. Деятельность отряда направлена на увековечивание памяти грузинских бойцов, павших в боях на территории России. В результате усилий студентов-волонтеров проекта удалось установить личности более 300 грузинских солдат и офицеров 414-й Грузинской Анапской Краснознаменной стрелковой дивизии, погибших в тяжелых боях в феврале 1943 года в битве за Кавказ. Девятого мая в Черноерковском сельском поселении Краснодарского края состоялась торжественная церемония открытия мемориальных плит с именами погибших. Выражаем благодарность за поддержку и участие в данной инициативе патриотически настроенным грузинским организациям.

– Может ли память о Великой Отечественной войне оставаться сегодня объединяющим фактором для разных народов?

– Безусловно. И не просто может, а должна. И Россия прикладывает к этому максимум усилий. Дата 9 мая – священная дата для всего многонационального советского народа. День Победы олицетворяет торжество воли и духа многих миллионов людей огромной страны. Каждая республика Советского союза внесла свой неоценимый вклад в общее дело борьбы с фашизмом: от героизма на фронте до трудового подвига в тылу. Совместными усилиями был восстановлен мир. Он достался нам очень дорого: самая страшная в истории человечества война унесла почти 27 миллионов жизней советских граждан. По сути, ни одну семью не обошла стороной трагедия Великой Отечественной войны. Гитлеровская Германия планомерно уничтожала население нашей общей Родины, безотносительно этнической, расовой или религиозной принадлежности. Вклад каждой республики Советского союза в общую Победу бесценен. С территории Грузинской ССР на фронт отправилось около 700 тысяч человек, почти половина из них не вернулась. За проявленную отвагу 157 уроженцев Грузии были удостоены звания Героя Советского Союза, а сотни тысяч – награждены орденами и медалями. Для всех нас символом является Знамя Победы, которое над поверженным рейхстагом водрузили русский и грузинский солдаты – Михаил Егоров и Мелитон Кантария.