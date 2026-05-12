Российским медалистам Олимпиады выплатят до пяти миллионов рублей

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Правительство России утвердило размер денежных вознаграждений для победителей и призеров Олимпиады и Паралимпиады 2026 года в Италии, а также их тренеров и специалистов сборных команд, сообщил в своем Telegram-канале министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
Согласно документу, подписанному председателем правительства России Михаилом Мишустиным, за каждую золотую медаль атлетам выплатят 5 млн рублей, за серебряную - 3 млн, за бронзовую - 2 млн.
Такие же суммы предусмотрены для тренеров, занимавшихся подготовкой спортсменов. Для специалистов штабов сборных команд предусмотрен отдельный фонд, однако размер выплаты каждому будет зависеть от количества медалей, завоеванных спортсменами.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года проходили в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта. Впервые с 2014 года представители России приняли участие в соревнованиях с национальными флагом и гимном. Сборная России, за которую на Играх выступали шесть спортсменов, завоевала 12 медалей: восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые. Россияне заняли третье место в медальном зачете. На Олимпиаде ски-альпинист Никита Филиппов стал серебряным призером и единственным медалистом из России.