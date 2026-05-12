"Лейкерс" с Леброном Джеймсом вылетели из плей-офф НБА - РИА Новости Спорт, 12.05.2026
08:39 12.05.2026 (обновлено: 11:59 12.05.2026)
"Лейкерс" с Леброном Джеймсом вылетели из плей-офф НБА

"Оклахома" обыграла "Лейкерс" и вышла в финал Западной конференции НБА

  • Клуб "Оклахома-Сити Тандер" обыграл "Лос-Анджелес Лейкерс" в четвертом матче серии и вышел в финал Западной конференции плей-офф НБА.
  • Встреча завершилась со счетом 115:110 в пользу "Оклахомы".
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Клуб "Оклахома-Сити Тандер" обыграл "Лос-Анджелес Лейкерс" в четвертом матче серии и вышел в финал Западной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 115:110 (21:26, 28:19, 31:39, 35:26). Самым результативным стал игрок "Тандер" Шей Гилджес-Александер, набравший 35 очков. У "Лейкерс" больше всех очков набрал Остин Ривз (27), также Леброн Джеймс оформил дабл-дабл из 24 очков и 12 передач.
Итоговый счет в серии - 4:0 в пользу "Оклахомы". В полуфинале плей-офф действующий чемпион НБА сыграет с победителем в паре "Миннесота Тимбервулвз" - "Сан-Антонио Сперс" (2-2).
В другом матче "Кливленд Кавальерс" на домашнем паркете обыграл "Детройт Пистонс" со счетом 112:103 (21:24, 31:32, 38:21, 22:26). Счет в серии стал ничейным - 2:2.
