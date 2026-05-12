Плющенко и Тутберидзе не планируют работу с Муравьевой, сообщил источник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские тренеры Евгений Плющенко и Этери Тутберидзе на данный момент не рассматривают возможность сотрудничества с фигуристкой Софьей Муравьевой.
- Софья Муравьева прекратила сотрудничество с тренером Алексеем Мишиным по инициативе последнего, а также попросила отчислить себя из сборной России, так как рассматривает возможность смены спортивного гражданства.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российские тренеры Евгений Плющенко и Этери Тутберидзе на данный момент не рассматривают возможность сотрудничества с фигуристкой Софьей Муравьевой, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Ранее 19-летняя Муравьева прекратила сотрудничество с тренером Алексеем Мишиным по инициативе последнего. На данный момент неизвестно, под чьим руководством она продолжит карьеру.
Источник РИА Новости сообщил, что Муравьева попросила отчислить себя из сборной России, так как рассматривает возможность смены спортивного гражданства.