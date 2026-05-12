Журова прокомментировала решение Муравьевой уйти из сборной

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова заявила РИА Новости, что могут быть самые разные мотивы решения фигуристки Софьи Муравьевой покинуть состав сборной России.
Ранее несколько источников РИА Новости сообщили, что Муравьева попросила Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) отчислить ее из сборной страны. Данное решение 19-летней спортсменки связывают с ее желанием сменить спортивное гражданство в ближайшее время.
"Мы можем только догадываться о причинах такого решения Софьи. У нее ведь могут быть и какие-то личные мотивы. Например, вдруг она решила выйти замуж и собирается рожать ребенка. Или у нее могут проблемы со здоровьем. Но я это просто фантазирую, потому что она сама не хочет оглашать мотивы", – сказала Журова.
"Может быть, она собирается выступать за другое государство и понимает, что потом ей могут предъявить претензии финансового характера. Но сначала надо дождаться, когда она назовет ее мотивы. Или она хочет тренироваться у какого-то специалиста, который не является тренером сборной России. Такое ведь тоже может быть, но надо знать истинную подоплеку", - добавила собеседница агентства.
В минувшем сезоне Муравьева заняла пятое место на чемпионате России. Она является действующим членом сборной и выполнила критерии для попадания в основной состав на следующий сезон. Ранее стало известно, что спортсменка прекратила сотрудничество с тренером Алексеем Мишиным по инициативе последнего. В настоящее время неизвестно, под чьим руководством она будет готовиться к сезону.