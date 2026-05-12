Тарасова назвала информацию о переходе Муравьевой в сборную США сплетнями - РИА Новости Спорт, 12.05.2026
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
15:14 12.05.2026
Тарасова назвала информацию о переходе Муравьевой в сборную США сплетнями

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСофья Муравьева
Софья Муравьева . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Татьяна Тарасова назвала информацию о возможном переходе Софьи Муравьевой в сборную США сплетнями.
  • Несколько источников сообщили, что Софья Муравьева рассматривала возможность перехода в сборную США и уже контактировала с представителями американской федерации.
  • Источники также сообщили, что Муравьева попросила отчислить себя из сборной России.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что информация о возможном переходе серебряного призера чемпионата России Софьи Муравьевой в сборную США является для нее лишь сплетнями, поскольку она ничего не слышала об этом и не знает, насколько это правда.
Ранее несколько не связанных друг с другом источников сообщили РИА Новости, что 19‑летняя фигуристка Софья Муравьева рассматривала возможность перехода в сборную США и уже контактировала с представителями американской федерации, однако этот вариант в настоящее время не является легким в реализации. Также источники РИА Новости сообщили, что Муравьева попросила отчислить себя из сборной России.
"Это сплетни, я не участвую в этом. Я от нее ничего не слышала, ничего не знаю. Про Американскую федерацию фигурного катания тоже ничего не знаю. Будем ждать, насколько это правда", - сказала Тарасова.
