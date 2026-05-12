Тарасова назвала информацию о переходе Муравьевой в сборную США сплетнями

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что информация о возможном переходе серебряного призера чемпионата России Софьи Муравьевой в сборную США является для нее лишь сплетнями, поскольку она ничего не слышала об этом и не знает, насколько это правда.