"Ей ничего не светит": Роднина высказалась об уходе Муравьевой из сборной - РИА Новости Спорт, 12.05.2026
"Ей ничего не светит": Роднина высказалась об уходе Муравьевой из сборной

  • Фигуристка Софья Муравьева попросила Федерацию фигурного катания на коньках России отчислить ее из сборной страны, что связывают с ее желанием сменить спортивное гражданство.
  • Ирина Роднина считает, что Муравьева могла принять такое решение, потому что поняла, что в российской сборной ей не удастся добиться успеха.
  • Роднина подчеркнула, что смена спортивного гражданства должна быть оформлена юридически грамотно.
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина заявила РИА Новости, что решение фигуристки Софьи Муравьевой покинуть состав сборной России может быть связано с желанием сменить гражданство и представлять другую страну, но все вопросы должны быть оформлены юридически грамотно.
Ранее несколько источников РИА Новости сообщили, что Муравьева попросила Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) отчислить ее из сборной страны. Данное решение 19-летней спортсменки связывают с ее желанием сменить спортивное гражданство в ближайшее время.
"Сейчас идет как раз тот период, когда разрешены переходы. Но надо смотреть, какая ситуация – ведь мы можем поставить ее на карантин. И надо разбираться, какую региональную федерацию она представляет и на каком месте она находится в сборной страны. Потому что всероссийская федерация может ее отпустить, а региональная – нет. Как я думаю, она поняла, что в нашей стране ей ничего не светит. Потому что во всю тренируются и (чемпионка России) Камила Валиева, и (серебряный призер Олимпийских игр) Александра Трусова", - сказала Роднина.
"Но насильно мил не будешь. И, наверное, она хочет реализовать все те знания, навыки и опыт, которые она приобрела у лучших тренеров. Это нормальное явление. Но это должно быть юридическое решение, а не просто хотелки", - добавила собеседница агентства.
В минувшем сезоне Муравьева заняла пятое место на чемпионате России. Она является действующим членом сборной и выполнила критерии для попадания в основной состав на следующий сезон. Ранее стало известно, что спортсменка прекратила сотрудничество с тренером Алексеем Мишиным по инициативе последнего. В настоящее время неизвестно, под чьим руководством она будет готовиться к сезону.
