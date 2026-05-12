Источник: Муравьева хотела поработать с тренером Арутюняном в США

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости, Влад Жуков. Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию 2024 года Софья Муравьева планировала сотрудничество с тренером Рафаэлем Арутюняном еще до ухода из академии Евгения Плющенко, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.