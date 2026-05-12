12:17 12.05.2026
Источник: Муравьева хотела поработать с тренером Арутюняном в США

Муравьева планировала сотрудничество с Арутюняном до ухода из академии Плющенко

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости, Влад Жуков. Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию 2024 года Софья Муравьева планировала сотрудничество с тренером Рафаэлем Арутюняном еще до ухода из академии Евгения Плющенко, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.
Муравьева тренировалась у Плющенко с 2020 по 2025 год. Сезон-2025/26 она провела под руководством Алексея Мишина. В мае источник РИА Новости сообщил, что Мишин решил прекратить сотрудничество с фигуристкой по различным причинам. Позднее тренер подтвердил информацию официально.
Отмечается, что фигуристка рассчитывала направиться к Арутюняну в США на сборы, однако на тот момент не удалось достигнуть окончательной договоренности. Не исключено, что спортсменка вернется к сценарию с Арутюняном вновь.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что Муравьева попросила отчислить ее из сборной России.
