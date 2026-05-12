Источник: Муравьева хотела поработать с тренером Арутюняном в США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию 2024 года Софья Муравьева планировала сотрудничество с тренером Рафаэлем Арутюняном в США.
- Муравьева тренировалась у Плющенко с 2020 по 2025 год, а сезон 2025/26 провела под руководством Алексея Мишина, который затем решил прекратить сотрудничество с фигуристкой.
- Фигуристка рассчитывала направиться к Арутюняну в США на сборы, но на тот момент не удалось достигнуть окончательной договоренности.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости, Влад Жуков. Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию 2024 года Софья Муравьева планировала сотрудничество с тренером Рафаэлем Арутюняном еще до ухода из академии Евгения Плющенко, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.
Муравьева тренировалась у Плющенко с 2020 по 2025 год. Сезон-2025/26 она провела под руководством Алексея Мишина. В мае источник РИА Новости сообщил, что Мишин решил прекратить сотрудничество с фигуристкой по различным причинам. Позднее тренер подтвердил информацию официально.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что Муравьева попросила отчислить ее из сборной России.