Рейтинг@Mail.ru
"Потеря для России": Тарасова назвала причину ухода Муравьевой из сборной - РИА Новости Спорт, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
11:55 12.05.2026 (обновлено: 12:19 12.05.2026)
"Потеря для России": Тарасова назвала причину ухода Муравьевой из сборной

Тарасова: Муравьева может успеть сменить спортивное гражданство до Олимпиады

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСофья Муравьева
Софья Муравьева - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Софья Муравьева. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что Софья Муравьева может сменить спортивное гражданство до Олимпийских игр 2030 года.
  • Татьяна Тарасова отметила, что уход Муравьевой из сборной станет потерей для национальной команды.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что серебряный призер чемпионата России 2024 года фигуристка Софья Муравьева может успеть сменить спортивное гражданство до Олимпийских игр 2030 года.
Ранее несколько источников РИА Новости сообщили, что Муравьева попросила Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) отчислить ее из сборной России. Данное решение 19-летней спортсменки связывают с ее желанием сменить спортивное гражданство в ближайшее время.
Софья Муравьева - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Утомила Плющенко и Мишина: почему Муравьева не уживается с тренерами
6 мая, 18:50
«
"Мы с ней общались, все было прекрасно. Вероятно, Софья думает о выступлении за другую страну, иной причины я не вижу. Они очень хорошо работали с Мишиным. Конечно, со своим мастерством и с тем, что умеет сейчас, хочет выступать на чемпионатах Европы, мира и на Олимпийских играх. Если она сейчас перейдет в какую-то другую страну, то она успеет это сделать. По-другому я даже не понимаю, зачем", - сказала Тарасова.
Собеседница агентства отметила, что уход Муравьевой из сборной станет потерей для национальной команды. "Любого члена сборной возьмите, если мы его потеряем, то это потеря для нас, мы теряем какое-то направление, которое пара или одиночник представляли у нас. У нас очень сильная сборная команда, все работают очень заметно. Каждый понимает, что он может сделать, на каком месте он может быть. Со мной Софья не разговаривала, хотя мы с ней в приличных отношениях. Она у меня ничего не спрашивала. Мы виделись с ней на чемпионате России", - пояснила она.
«
"Вопрос в том, отпустит ли ее федерация, тут уже решать им. Я не могу сказать этого. Мне нравилось, как она катается. Мне кажется, что она заметная фигуристка, сильный спортсмен. Она еще не сформировавшаяся, но сильная", - резюмировала Тарасова.
В минувшем сезоне Муравьева заняла пятое место на чемпионате России. Она является действующим членом сборной и выполнила критерии для попадания в основной состав на следующий сезон. Ранее стало известно, что спортсменка прекратила сотрудничество с тренером Алексеем Мишиным по инициативе последнего. В настоящее время неизвестно, под чьим руководством она будет готовиться к сезону.
Софья Муравьева - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
"Зависело не от него": Тарасова высказалась об уходе Муравьевой от Мишина
6 мая, 13:59
 
Фигурное катаниеСпортРоссияСССРСофья МуравьеваТатьяна ТарасоваАлексей МишинФедерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    Н. Басилашвили
    376
    662
  • Баскетбол
    Закончен в OT
    ЦСКА
    Локомотив-Кубань
    88
    97
  • Теннис
    Завершен
    К. Гауфф
    М. Андреева
    466
    624
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Леванте
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    Т. А. Тиранте
    Д. Медведев
    32
    66
  • Футбол
    Завершен
    Бетис
    Эльче
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Осасуна
    Атлетико Мадрид
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала