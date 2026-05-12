"Потеря для России": Тарасова назвала причину ухода Муравьевой из сборной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что Софья Муравьева может сменить спортивное гражданство до Олимпийских игр 2030 года.
- Татьяна Тарасова отметила, что уход Муравьевой из сборной станет потерей для национальной команды.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что серебряный призер чемпионата России 2024 года фигуристка Софья Муравьева может успеть сменить спортивное гражданство до Олимпийских игр 2030 года.
Ранее несколько источников РИА Новости сообщили, что Муравьева попросила Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) отчислить ее из сборной России. Данное решение 19-летней спортсменки связывают с ее желанием сменить спортивное гражданство в ближайшее время.
«
"Мы с ней общались, все было прекрасно. Вероятно, Софья думает о выступлении за другую страну, иной причины я не вижу. Они очень хорошо работали с Мишиным. Конечно, со своим мастерством и с тем, что умеет сейчас, хочет выступать на чемпионатах Европы, мира и на Олимпийских играх. Если она сейчас перейдет в какую-то другую страну, то она успеет это сделать. По-другому я даже не понимаю, зачем", - сказала Тарасова.
Собеседница агентства отметила, что уход Муравьевой из сборной станет потерей для национальной команды. "Любого члена сборной возьмите, если мы его потеряем, то это потеря для нас, мы теряем какое-то направление, которое пара или одиночник представляли у нас. У нас очень сильная сборная команда, все работают очень заметно. Каждый понимает, что он может сделать, на каком месте он может быть. Со мной Софья не разговаривала, хотя мы с ней в приличных отношениях. Она у меня ничего не спрашивала. Мы виделись с ней на чемпионате России", - пояснила она.
«
"Вопрос в том, отпустит ли ее федерация, тут уже решать им. Я не могу сказать этого. Мне нравилось, как она катается. Мне кажется, что она заметная фигуристка, сильный спортсмен. Она еще не сформировавшаяся, но сильная", - резюмировала Тарасова.
В минувшем сезоне Муравьева заняла пятое место на чемпионате России. Она является действующим членом сборной и выполнила критерии для попадания в основной состав на следующий сезон. Ранее стало известно, что спортсменка прекратила сотрудничество с тренером Алексеем Мишиным по инициативе последнего. В настоящее время неизвестно, под чьим руководством она будет готовиться к сезону.