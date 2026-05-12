Топовая экс-фигуристка Плющенко бросает Россию. Зачем она это делает?

Она не сработалась ни Евгением Плющенко, ни с Алексеем Мишиным, и готова на радикальные меры. РИА Новости рассказывает, как одна из самых талантливых и красивых фигуристок России Софья Муравьева отказалась от национальной сборной.

Денежная ловушка и незнание правил

Судя по всему, Муравьева рассматривает смену спортивного гражданства. Но практика показывает, что у нас в фигурном катании не слишком хорошо знают правила переходов под чужие флаги. Ранее этот вопрос не стоял так остро. Но когда изоляция идет уже четыре полных сезона (на пороге — пятый), то за это время стоило бы подучить процессуальные нормы и поискать на всякий случай у себя каких-нибудь корней по генетическим тестам.

Большинство этим так и не озаботилось. Понять можно — все же в России создана объективно шикарная соревновательная система с призовыми, превышающими международные. Бонусом идут и практически бесплатные тренировки, и бесконечные шоу, и иные возможности для заработка. В итоге получается своеобразная денежная ловушка — топы и средний класс слишком хорошо себя чувствуют материально, а представители нижней половины таблицы чаще всего другим сборными не нужны.

Зачем исключать себя из сборной?

Муравьева неделю назад драматично попрощалась с Мишиным по инициативе тренера. По информации РИА Новости, не последнюю роль сыграло желание Софьи попробовать сменить спортивное гражданство. Детали этого процесса оказались для Профессора неприемлемыми.

С одной стороны, оставаться у Мишина и спокойно готовиться к международке, высиживая карантин, было бы для нее наилучшим решением. Внутри нашей федерации фигурного катания действует собственный карантин для членов сборной России — два года от получения запроса на переход. Учитывая, что Софья прямо сейчас еще состоит в сборной и выполнила в прошедшем сезоне критерии для попадания в основу на следующий, она имеет все шансы угодить под максимально возможный срок. Это маловероятно, но все-таки.

За год-два взрослая фигуристка (почти 20 лет) рискует серьезно выпасть из формы. Для того, чтобы купировать последствия простоя, нужен очень сильный тренер вроде Мишина. Сохранить сотрудничество с ним не удалось, и вот, по информации РИА Новости, Софья попросила федерацию об отчислении из сборной. Вероятно, скоро она направит соответствующее письмо. Фактически это подтверждение намерения перейти в другую страну (или завершения карьеры, что наименее вероятно), ведь фактор нахождения в национальной команде точно является сдерживающим — сборника просто не могут отпустить сходу. А так — вроде как и преград нет.

Правда, на самом деле они есть. Во-первых, открепление от предыдущей федерации нужно получать всем — хоть сборникам, хоть людям менее статусным. А во-вторых, внутренний карантин федерации, по идее, распространяется не только на действующих членов сборной, но и на тех, кто хоть когда-то в ней был. Соответственно отчисление не спасет фигуристку от карантина в вакууме, но есть ощущение, что оно поможет его снизить — скажем, с двух лет до одного года. А это уже кое-что.

Что же требуется дальше? Ну, для начала — найти новую сборную. На этот счет есть разговоры, но они не кажутся слишком уж логичными и вероятными, поэтому от раскрытия мы пока воздержимся. В любом случае новой федерации требуется как можно скорее направить запрос на переход Софьи, чтобы запустить процесс карантина. В идеале сделать это нужно до 22 мая, когда у нашей федерации будет важный исполком.

Следующим в очереди будет поиск путей получения нового гражданства. Поговаривают, будто бы фигуристка уже занимается этим вопросом — правда, нельзя исключать, что это параллельный процесс, не связанный напрямую с новой сборной. В любом случае всем спортсменам, желающим представлять какую-либо страну на Олимпиаде (а если не под это дело затевать переходы, то под что вообще?), нужно иметь гражданство.

Ну и последнее — найти нового тренера. И вот тут все интереснее, чем кажется. Отчисление из сборной России, причем добровольное, может намекать на то, что государственные российские школы Муравьева будто бы не рассматривает. Наверняка будут вопросы и с поиском новой команды в Санкт-Петербурге — местные специалисты ратуют за личное спокойствие и предпочитают ориентироваться на настроения коллег по цеху. И такое сумбурное завершение работы с Мишиным в этом отношении без внимания точно не останется.

Остается Москва, но и там вариантов, соответствующих уровню и амбициям фигуристки, не очень много. Поэтому возникает справедливый вопрос — а не заграничного ли тренера нужно выискивать? По данным РИА Новости, Софья еще некоторое время назад хотела поработать с Рафаэлом Арутюняном в США.