Муравьева попросила отчислить ее из сборной России, сообщил источник - РИА Новости Спорт, 12.05.2026
11:21 12.05.2026 (обновлено: 11:36 12.05.2026)
Муравьева попросила отчислить ее из сборной России, сообщил источник

Муравьева попросила отчислить ее из сборной ради смены спортивного гражданства

Софья Муравьева
Софья Муравьева. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Софья Муравьева попросила отчислить ее из сборной, сообщили источники.
  • Данное решение они связывают с желанием фигуристки сменить спортивное гражданство.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости, Влад Жуков. Серебряный призер чемпионата России 2024 года фигуристка Софья Муравьева попросила Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) отчислить ее из сборной страны, сообщили РИА Новости несколько источников, не связанных друг с другом.
Отмечается, что 19-летняя фигуристка уже могла отправить соответствующее официальное письмо. Данное решение связывают с желанием спортсменки сменить спортивное гражданство в ближайшее время.
В минувшем сезоне Муравьева заняла пятое место на чемпионате России. Она является действующим членом сборной и выполнила критерии для попадания в основной состав на следующий сезон. Ранее стало известно, что спортсменка прекратила сотрудничество с тренером Алексеем Мишиным по инициативе последнего. В настоящее время неизвестно, под чьим руководством она будет готовиться к сезону.
