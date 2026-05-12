Муравьева попросила отчислить ее из сборной России, сообщил источник

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости, Влад Жуков. Серебряный призер чемпионата России 2024 года фигуристка Софья Муравьева попросила Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) отчислить ее из сборной страны, сообщили РИА Новости несколько источников, не связанных друг с другом.
Отмечается, что 19-летняя фигуристка уже могла отправить соответствующее официальное письмо. Данное решение связывают с желанием спортсменки сменить спортивное гражданство в ближайшее время.
В минувшем сезоне Муравьева заняла пятое место на чемпионате России. Она является действующим членом сборной и выполнила критерии для попадания в основной состав на следующий сезон. Ранее стало известно, что спортсменка прекратила сотрудничество с тренером Алексеем Мишиным по инициативе последнего. В настоящее время неизвестно, под чьим руководством она будет готовиться к сезону.