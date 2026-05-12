Монтес рассказал, что его шокировало в России после перехода в "Локомотив"

Монтесу 29 лет. Он присоединился к "Локомотиву" в сентябре 2024 года. Всего в текущем сезоне мексиканец провел за клуб 29 матчей и забил четыре гола. В 2026 году

"Точно язык (поразил в России больше всего). Ты не находишь ни одного похожего слова, и я думаю, что язык был самым сложным. До сих пор я знаю только "доброе утро", "спасибо" и все такое - базу. Думаю, именно это поразило меня больше всего. Именно язык стал самым сильным шоком, который мне пришлось испытать", - рассказал Монтес в интервью Sputnik.

"Здесь везде можно вкусно поесть, с этим проблем нет. В России есть известный суп - борщ, я его пробовал, он приятный и вкусный, но это не то же самое, что в моей стране. Здесь есть пельмени, они популярны, так что я их ем. Они вполне съедобны для меня, но они не то чтобы мое любимое блюдо", - отметил защитник "Локомотива", который летом сыграет за национальную сборную на домашнем чемпионате мира.