Рейтинг@Mail.ru
Монтес рассказал, что его шокировало в России после перехода в "Локомотив" - РИА Новости Спорт, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
15:02 12.05.2026 (обновлено: 15:30 12.05.2026)
Монтес рассказал, что его шокировало в России после перехода в "Локомотив"

Монтес признался, что испытал шок от русского языка после перехода в "Локомотив"

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСесар Монтес
Сесар Монтес - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Защитник "Локомотива" и капитан сборной Мексики Сесар Монтес признался, что испытал шок от русского языка, когда переехал в Москву.
Монтесу 29 лет. Он присоединился к "Локомотиву" в сентябре 2024 года. Всего в текущем сезоне мексиканец провел за клуб 29 матчей и забил четыре гола. В 2026 году
«
"Точно язык (поразил в России больше всего). Ты не находишь ни одного похожего слова, и я думаю, что язык был самым сложным. До сих пор я знаю только "доброе утро", "спасибо" и все такое - базу. Думаю, именно это поразило меня больше всего. Именно язык стал самым сильным шоком, который мне пришлось испытать", - рассказал Монтес в интервью Sputnik.
"Здесь везде можно вкусно поесть, с этим проблем нет. В России есть известный суп - борщ, я его пробовал, он приятный и вкусный, но это не то же самое, что в моей стране. Здесь есть пельмени, они популярны, так что я их ем. Они вполне съедобны для меня, но они не то чтобы мое любимое блюдо", - отметил защитник "Локомотива", который летом сыграет за национальную сборную на домашнем чемпионате мира.
Сесар Монтес - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Мексиканца Монтеса признали лучшим футболистом "Локомотива" в апреле
4 мая, 13:39
 
ФутболСесар Монтес (24.02.1997)Локомотив (Москва)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)МексикаЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    Н. Басилашвили
    376
    662
  • Баскетбол
    Закончен в OT
    ЦСКА
    Локомотив-Кубань
    88
    97
  • Теннис
    Завершен
    К. Гауфф
    М. Андреева
    466
    624
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Леванте
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    Т. А. Тиранте
    Д. Медведев
    32
    66
  • Футбол
    Завершен
    Бетис
    Эльче
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Осасуна
    Атлетико Мадрид
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала