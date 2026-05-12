В МИД подчеркнули актуальность инициативы Путина о встрече ядерной пятерки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Директор третьего департамента СНГ МИД России Александр Стерник заявил об актуальности инициативы президента России Владимира Путина о встрече "ядерной пятерки".
- Он подчеркнул, что инициатива главы российского государства по-прежнему актуальна и может стать еще более значимой в нынешнем геополитическом кризисе.
ГЕЛЕНДЖИК, 12 мая - РИА Новости. Предложение президента России Владимира Путина о встрече "ядерной пятерки" становится актуальным в нынешнем международном кризисе, заявил директор третьего департамента СНГ МИД РФ Александр Стерник.
"Мы в свое время предложили провести саммит пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН для дискуссии об общем будущем. Эта инициатива главы российского государства по-прежнему на столе, и, может быть, становится еще более актуальной в нынешнем геополитическом кризисе", - сказал Стерник на Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай".
Центральноазиатская конференция международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит в Геленджике 12-13 мая. Основная тема форума в этом году - "Россия и Центральная Азия: навигация в новом мировом устройстве".