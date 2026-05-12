Рейтинг@Mail.ru
Западу не по вкусу отношения России с Центральной Азией, заявили в МИД - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:17 12.05.2026 (обновлено: 10:19 12.05.2026)
Западу не по вкусу отношения России с Центральной Азией, заявили в МИД

Стерник: Западу не по вкусу отношения России и Китая с Центральной Азией

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Западу не по вкусу традиционно добрососедские отношения России и Китая с Центральной Азией, заявил директор третьего департамента стран СНГ МИД Александр Стерник.
  • По словам Александра Стерника, страны Центральной Азии выдерживают линию на конструктивное сотрудничество с Россией, несмотря на давление со стороны коллективного Запада.
ГЕЛЕНДЖИК, 12 мая – РИА Новости. Западу не по вкусу добрососедские отношения России и Китая с Центральной Азией, он давит на страны региона, заявил директор третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник.
"Нашим партнерам в целом удается выдерживать эту линию (на конструктивное сотрудничество с РФ - ред.), хотя делается это в условиях колоссального давления на них то лаской, то таской со стороны так называемого коллективного Запада, которому не по вкусу традиционно добрососедские отношения России с этим регионом, а ныне еще и Китая с Центральной Азией", - сказал он на Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай".
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
"Себе дороже". Китай готов нанести Европе ответный удар
8 мая, 08:00
 
В миреРоссияКитайЦентральная АзияАлександр СтерникСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала