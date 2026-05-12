Россия не против связи Центральной Азии с другими союзами, заявили в МИД

ГЕЛЕНДЖИК, 12 мая - РИА Новости. Россия не против взаимодействия стран Центральной Азии с различными интеграционными объединениями, но Евросоюз скатывается в состояние недоговороспособного игрока, заявил во вторник директор третьего департамента СНГ МИД России Александр Стерник.
"Мы не против сотрудничества Центральной Азии с другими интеграционными объединениями, но Европейский Союз, например, на наших глазах скатывается к состоянию агрессивного, недоговороспособного игрока, все более воинственно настроенного и по отношению к России, и к тем странам, которые взаимовыгодно развивают с ней сотрудничество", - сказал Стерник в ходе конференции клуба "Валдай".
По его словам, Россию и страны Центральной Азии "пытаются иногда в лоб, иногда нет, но достаточно целеустремленно растащить".
"Цель, помимо разворота от России, - покрыть собственные дефициты", - добавил дипломат.