Формирование многополярного мира сопровождается турбулентностью, заявил МИД

ГЕЛЕНДЖИК, 12 мая - РИА Новости. Страны Запада провоцируют рост конфликтного потенциала в мире на фоне формирования многополярного миропорядка, так как не хотят мириться с утратой влияния, рассказал заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин.

"Процесс формирования нового многополярного миропорядка сопровождается значительной турбулентностью и нарастанием конфликтного потенциала, и этот конфликтный потенциал повсеместно провоцируют страны, относящиеся к цивилизации Запада", - сказал он на Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай".