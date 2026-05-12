Формирование многополярного мира сопровождается турбулентностью, заявил МИД

ГЕЛЕНДЖИК, 12 мая - РИА Новости. Страны Запада провоцируют рост конфликтного потенциала в мире на фоне формирования многополярного миропорядка, так как не хотят мириться с утратой влияния, рассказал заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин.
"Процесс формирования нового многополярного миропорядка сопровождается значительной турбулентностью и нарастанием конфликтного потенциала, и этот конфликтный потенциал повсеместно провоцируют страны, относящиеся к цивилизации Запада", - сказал он на Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай".
Дипломат объяснил, что на Западе не хотят мириться с утратой некогда господствующего положения.