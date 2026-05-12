Формирование многополярного мира сопровождается турбулентностью, заявил МИД

09:43 12.05.2026 (обновлено: 09:55 12.05.2026)
МИД: формирование многополярного мира сопровождается нарастанием конфликтов

© РИА Новости
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Формирование многополярного миропорядка сопровождается значительной турбулентностью и нарастанием конфликтного потенциала, заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин.
  • По словам дипломата, страны Запада провоцируют рост конфликтного потенциала, так как не хотят мириться с утратой влияния.
ГЕЛЕНДЖИК, 12 мая - РИА Новости. Страны Запада провоцируют рост конфликтного потенциала в мире на фоне формирования многополярного миропорядка, так как не хотят мириться с утратой влияния, рассказал заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин.
"Процесс формирования нового многополярного миропорядка сопровождается значительной турбулентностью и нарастанием конфликтного потенциала, и этот конфликтный потенциал повсеместно провоцируют страны, относящиеся к цивилизации Запада", - сказал он на Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай".
Дипломат объяснил, что на Западе не хотят мириться с утратой некогда господствующего положения.
