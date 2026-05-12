Рейтинг@Mail.ru
КДК рассмотрит неспортивное поведение вратаря "Нижнего Новгорода" - РИА Новости Спорт, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:30 12.05.2026
КДК рассмотрит неспортивное поведение вратаря "Нижнего Новгорода"

КДК рассмотрит неспортивное поведение вратаря "Нижнего Новгорода" Медведева

© РИА Новости / Григорий Соколов | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. Матч "Пари НН" - "Зенит"
Футбол. РПЛ. Матч Пари НН - Зенит - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© РИА Новости / Григорий Соколов
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит неспортивное поведение вратаря и капитана «Нижнего Новгорода» Никиты Медведева после матча чемпионата России с московским ЦСКА.
  • Медведев в нецензурной форме раскритиковал болельщиков «Нижнего Новгорода», заявив, что их больше не ждут на трибунах.
  • Эпизод будет рассматриваться по материалам СМИ.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит неспортивное поведение вратаря и капитана "Нижнего Новгорода" Никиты Медведева после матча чемпионата России с московским ЦСКА, сообщили РИА Новости в пресс-службе союза.
"Нижний Новгород" в понедельник дома уступил московскому ЦСКА со счетом 1:2 в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Болельщики хозяев подняли плакаты в поддержку Алексея Шпилевского, который был отправлен в отставку в конце апреля. Медведев после матча в нецензурной форме раскритиковал болельщиков, заявив, что их больше не ждут на трибунах.
«
"КДК рассмотрит неспортивное поведение вратаря "Нижнего Новгорода" Никиты Медведева в четверг. Эпизод будет рассматриваться по материалам СМИ", - сообщили в пресс-службе РФС.
Капитан юношеской команды Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Легенда "Манчестер Юнайтед" заявил, что ничего не знает про Ибрагимова
Вчера, 13:33
 
ФутболНикита МедведевНижний НовгородРоссийский футбольный союз (РФС)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    Н. Басилашвили
    376
    662
  • Баскетбол
    Закончен в OT
    ЦСКА
    Локомотив-Кубань
    88
    97
  • Теннис
    Завершен
    К. Гауфф
    М. Андреева
    466
    624
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Леванте
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    Т. А. Тиранте
    Д. Медведев
    32
    66
  • Футбол
    Завершен
    Бетис
    Эльче
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Осасуна
    Атлетико Мадрид
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала