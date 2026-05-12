Краткий пересказ от РИА ИИ
- Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит неспортивное поведение вратаря и капитана «Нижнего Новгорода» Никиты Медведева после матча чемпионата России с московским ЦСКА.
- Медведев в нецензурной форме раскритиковал болельщиков «Нижнего Новгорода», заявив, что их больше не ждут на трибунах.
- Эпизод будет рассматриваться по материалам СМИ.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит неспортивное поведение вратаря и капитана "Нижнего Новгорода" Никиты Медведева после матча чемпионата России с московским ЦСКА, сообщили РИА Новости в пресс-службе союза.
"Нижний Новгород" в понедельник дома уступил московскому ЦСКА со счетом 1:2 в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Болельщики хозяев подняли плакаты в поддержку Алексея Шпилевского, который был отправлен в отставку в конце апреля. Медведев после матча в нецензурной форме раскритиковал болельщиков, заявив, что их больше не ждут на трибунах.
«
"КДК рассмотрит неспортивное поведение вратаря "Нижнего Новгорода" Никиты Медведева в четверг. Эпизод будет рассматриваться по материалам СМИ", - сообщили в пресс-службе РФС.