Генменеджер "Питтсбурга" Дубас хочет продлить контракт с Малкиным

- Кайл Дубас, генеральный менеджер клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз", заявил о желании продлить контракт с российским нападающим Евгением Малкиным.
- Сезон 2025/26 будет для 39-летнего Евгения Малкина последним по текущему контракту с "Питтсбургом", но он планирует отыграть еще один сезон в НХЛ.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости, Андрей Сенченко. Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Кайл Дубас заявил, что клуб был бы рад продлению контракта с российским нападающим Евгением Малкиным.
"Мы продолжаем общение с Евгением и с его агентом. У него был хороший сезон. Нет такого, чтобы он перекрыл кому-то из молодых игроков дорогу в команду. Беря все это во внимание, мы были бы рады, чтобы он остался в "Питтсбурге", - сказал Дубас на пресс-конференции по итогам сезона, которую транслирует клубный канал в YouTube.
Россиянин был выбран "Пингвинз" в первом раунде драфта НХЛ 2004 года под вторым общим номером и всю карьеру в Северной Америке провел в составе одного клуба. Вместе с командой Малкин стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017). В России Малкин представлял магнитогорский "Металлург".