Генменеджер "Питтсбурга" Дубас хочет продлить контракт с Малкиным
19:47 12.05.2026
Генменеджер "Питтсбурга" Дубас хочет продлить контракт с Малкиным

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости, Андрей Сенченко. Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Кайл Дубас заявил, что клуб был бы рад продлению контракта с российским нападающим Евгением Малкиным.
Сезон-2025/26 является для 39-летнего россиянина 20-м в карьере в НХЛ и последним по текущему контракту с "Питтсбургом". Ранее Малкин объявил о намерении отыграть еще один сезон в лиге, даже если "Пингвинз" не предложат ему новый контракт.
«
"Мы продолжаем общение с Евгением и с его агентом. У него был хороший сезон. Нет такого, чтобы он перекрыл кому-то из молодых игроков дорогу в команду. Беря все это во внимание, мы были бы рады, чтобы он остался в "Питтсбурге", - сказал Дубас на пресс-конференции по итогам сезона, которую транслирует клубный канал в YouTube.
Россиянин был выбран "Пингвинз" в первом раунде драфта НХЛ 2004 года под вторым общим номером и всю карьеру в Северной Америке провел в составе одного клуба. Вместе с командой Малкин стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017). В России Малкин представлял магнитогорский "Металлург".
