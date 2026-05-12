Малинин может делать со своей жизнью все, что хочет, заявила Тарасова

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что американский фигурист русского происхождения Илья Малинин вправе сам решать, приостанавливать ли ему карьеру.
Ранее на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) появилась информация, что чемпион мира Илья Малинин рассматривает возможность взять паузу в соревнованиях.
"Илья Малинин может делать со своей жизнью все, что он хочет. Они так с отцом и с его тренером решили, что он очень устал и пропустит полсезона или сезон для того, чтобы восстановить себя и не участвовать в соревнованиях", - сказала Тарасова.
Малинину 21 год. Он также является трехкратным чемпионом мира. Спортсмен родился в США в семье фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова. Они являются уроженцами России, в 1990-х они стали представлять Узбекистан, с 1998 года проживают в США.