Малинин хочет приостановить карьеру

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Американский фигурист Илья Малинин допустил, что может взять паузу в карьере как минимум на половину следующего сезона из-за тяжелой подготовки к Олимпиаде в Италии.
Олимпиада в Милане и Кортина-д'Ампеццо прошла с 6 по 22 февраля. Малинин завоевал золото в командном турнире. В личном первенстве американец, лидировавший после короткой программы, дважды упал во время произвольного выступления и занял итоговое восьмое место.
"Честно, я не знаю, не хочу сейчас что-либо утверждать. Но я хочу немного отдохнуть от катания. Последние четыре года перед Олимпиадой были очень тяжелыми. Поэтому я хочу взять паузу - будь то половина сезона или больше. Все зависит от того, как я буду себя чувствовать. Сейчас лучше сказать, что буду смотреть по ситуации, потому что я сам еще не уверен. Я двигаюсь постепенно", - приводятся слова Малинина на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).
Малинину 21 год. Он также является трехкратным чемпионом мира. Спортсмен родился в США в семье фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова. Они являются уроженцами России, в 1990-х они стали представлять Узбекистан, с 1998 года проживают в США.