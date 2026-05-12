Трамп ждет хороших результатов от поездки в КНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп убежден, что его поездка в КНР приведет к хорошим результатам.
ВАШИНГТОН, 12 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп убежден, что его поездка в КНР приведет к хорошим результатам.
Трамп посетит Пекин 14-15 мая для проведения переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
«
"И я думаю, вы увидите, что произойдут хорошие вещи. Это будет очень увлекательная поездка. Произойдет много хорошего", – сказал американский президент журналистам.