Роспотребнадзор зафиксировал более 43 тысяч обращений по теме укусов клещей

От клещевого энцефалита привито уже 2,2 миллиона граждан.

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Более 43 тысяч обращений россиян по поводу укусов клещей было зафиксировано в России с начала сезона, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Всего с начала сезона зарегистрировано более 43 тысяч обращений в медицинские организации по поводу укусов клещей", - говорится в сообщении.