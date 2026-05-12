07:03 12.05.2026
Роспотребнадзор зафиксировал более 43 тысяч обращений по теме укусов клещей

© РИА Новости / Павел Лисицын
Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезни Лайма
Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезни Лайма. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С начала сезона в России зафиксировано более 43 тысяч обращений по поводу укусов клещей.
  • От клещевого энцефалита привито уже 2,2 миллиона граждан.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Более 43 тысяч обращений россиян по поводу укусов клещей было зафиксировано в России с начала сезона, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Всего с начала сезона зарегистрировано более 43 тысяч обращений в медицинские организации по поводу укусов клещей", - говорится в сообщении.
Там уточнили, что от клещевого энцефалита к текущему моменту привито уже 2,2 миллиона граждан.
Наибольшее число укусов клещей зарегистрировано в Челябинской, Тверской, Омской, Иркутской, Московской, Ленинградской, Костромской, Самарской областях, Алтайском и Краснодарском краях, Республике Алтай и в Санкт-Петербурге.
ОбществоРоссияСамарская областьКраснодарский крайФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
