Роспотребнадзор зафиксировал более 43 тысяч обращений по теме укусов клещей

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Более 43 тысяч обращений россиян по поводу укусов клещей было зафиксировано в России с начала сезона, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Всего с начала сезона зарегистрировано более 43 тысяч обращений в медицинские организации по поводу укусов клещей", - говорится в сообщении.
Там уточнили, что от клещевого энцефалита к текущему моменту привито уже 2,2 миллиона граждан.
Наибольшее число укусов клещей зарегистрировано в Челябинской, Тверской, Омской, Иркутской, Московской, Ленинградской, Костромской, Самарской областях, Алтайском и Краснодарском краях, Республике Алтай и в Санкт-Петербурге.