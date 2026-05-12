Баскетболист "Мемфиса" Кларк умер в 29 лет

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Канадский форвард "Мемфис Гриззлис" Брэндон Кларк скончался на 30-м году жизни, сообщается на странице клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в соцсети X.
Причины смерти Кларка не уточняются.
"Брэндон был отличным одноклубником и еще лучше как человек, чье влияние на организацию и все сообщество "Мемфиса" не будет забыто. Мы выражаем глубочайшие соболезнования его семье и любимым в это тяжелое время", - говорится в сообщении "Гриззлис".
Кларк был выбран клубом "Оклахома-Сити Тандер" в первом раунде НБА 2019 года под общим 21-м первым номером. В июле того же года канадца обменяли в "Мемфис", за который он впоследствии провел в НБА 309 матчей, набирая в среднем 10,2 очка, совершая 5,5 подбора и отдавая 1,3 передачи. Из-за травмы колена Кларк провел только два матча в сезоне-2025/26.
В апреле 2026 года СМИ сообщили, что Кларк был арестован из-за превышения скорости, неосторожного вождения и хранения наркотических веществ, но позже его освободили из-под стражи.