ВОЗ не видит признаков масштабной эпидемии хантавируса

ЖЕНЕВА, 12 мая - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения не видит признаков масштабной вспышки хантавируса, заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
"На данный момент мы не видим признаков более масштабной вспышки заболевания… Однако мы ожидаем новые случаи заражения хантавируса, так как пассажиры лайнера активно взаимодействовали до того, как вирус был подтвержден", - сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались. ВОЗ 10 мая подтвердила девять случаев заражения хантавирусом.