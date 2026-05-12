Рейтинг@Mail.ru
ВОЗ не видит признаков масштабной эпидемии хантавируса - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:41 12.05.2026
ВОЗ не видит признаков масштабной эпидемии хантавируса

Гебрейесус заявила, что ВОЗ не видит признаков масштабной эпидемии хантавируса

© REUTERS / Dado RuvicТестирование на хантавирус
Тестирование на хантавирус - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© REUTERS / Dado Ruvic
Тестирование на хантавирус
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Всемирная организация здравоохранения не видит признаков масштабной вспышки хантавируса.
  • Об этом заявил на пресс-конференции Тедрос Аданом Гебрейесус.
  • Но новые случаи заражения хантавирусом все же ожидаются, добавил он.
ЖЕНЕВА, 12 мая - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения не видит признаков масштабной вспышки хантавируса, заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
«

"На данный момент мы не видим признаков более масштабной вспышки заболевания… Однако мы ожидаем новые случаи заражения хантавируса, так как пассажиры лайнера активно взаимодействовали до того, как вирус был подтвержден", - сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Снимок ткани печени пациента с хантавирусным легочным синдромом под микроскопом - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Хантавирус: что это за болезнь, симптомы, можно ли заразиться в России
8 мая, 18:40
Трансляция велась в официальном аккаунте ВОЗ в соцсети Х.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались. ВОЗ 10 мая подтвердила девять случаев заражения хантавирусом.
Медицинские работники в защитной экипировке эвакуируют пациентов с круизного лайнера MV Hondius - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
ВОЗ рассказала о высокой смертности предыдущих эпидемий хантавируса
7 мая, 17:16
 
В миреИспанияАргентинаКабо-ВердеПедро СанчесВОЗХантавирус
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала