Свищев оценил развитие российского керлинга - РИА Новости Спорт, 12.05.2026
15:01 12.05.2026
Свищев оценил развитие российского керлинга

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Свищев заявил, что после избрания нового главы Федерации керлинга России Алексея Крапивина у российского керлинга сохранятся высокие темпы развития и будут новые достижения.
  • Свищев отметил, что за последние 16 лет развитие керлинга в России прошло значительный путь, и сейчас в России этим видом спорта занимается более 75 тысяч человек.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что после избрания нового главы организации, которым стал Алексей Крапивин, у российского керлинга и дальше сохранятся высокие темпы развития и будут новые достижения.
Во вторник в Москве проходит отчетно-выборная конференция Федерации керлинга России. Крапивин был избран президентом организации единогласным решением. Он сменил на этом посту Свищева, который возглавлял федерацию с 2010 года.
"Уверен, после восстановления наших атлетов на мировой арене керлинг только укрепит свои позиции и вновь напомнит всему миру, что российский керлинг за период отстранения не зачах, мы вели плодотворную работу. Хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто вместе со мной развивал наш вид спорта и "горел" идеями и общей целью. Все достижения, которых мы добились, - это слаженная командная работа. Я благодарю каждого из вас. Уверен, что у российского керлинга и дальше сохранятся высокие темпы развития и новые достижения", - сказал Свищев.
"Искренне желаю новому руководству федерации дальнейших успехов в развитии. Не сомневаюсь, что под их руководством керлинг продолжит укреплять свои позиции на международной арене и радовать поклонников новыми спортивными вершинами", - добавил он.
Свищев поделился, что за последние 16 лет развитие керлинга в России прошло значительный путь. "Это был очень интересный, временами непростой. Буквально тогда многие спрашивали у меня: "Что за диковинный вид спорта?" А уже сейчас камни бросают по всей стране, в городских парках, хоккейных коробках, в новых керлинг-клубах. Сейчас, когда я вижу цифры, что в России занимается более 75 тысяч человек – очень греет душу. И я уверен, что эта цифра будет расти с каждым годом в геометрической прогрессии. Я горжусь, что благодаря совместным усилиям наших федераций, регионов, тренеров и спортсменов, мы смогли добиться достойных результатов", - рассказал бывший президент.
"Следует отметить, что развитие керлинга происходило и в сложные периоды, в том числе в связи с ограничениями на международные соревнования. В эти времена особенно важной стала внутренняя работа по массовому привлечению молодежи, развитию любительского керлинга и формированию прочной базы для дальнейшего роста. Но также напомню, что большой вклад в развитие вида спорта всегда привносят спортсмены. Их преданность делу, их труд. Российские керлингисты выигрывали золотые, серебряные и бронзовые медали на чемпионатах мира и Европы, делая Россию признанным лидером в этом виде спорта. После чего юные мальчишки и девчонки бежали записываться в секции по керлингу", - отметил Свищев.
В марте Свищев был избран на пост главы Ассоциации лыжных видов спорта России, сменив в этой должности президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе. Свищев единогласно выдвинут на пост председателя будущей объединенной федерации лыжных видов спорта и сноуборда, в которую войдут Федерация лыжных гонок России, Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, Федерация сноуборда России, Федерация фристайла России и Российская федерация горнолыжного спорта.
