Алексей Крапивин стал новым президентом российской Федерации керлинга

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Генеральный директор холдинга России "Нацпроектстрой" Алексей Крапивин избран новым президентом Федерации керлинга России, сообщили РИА Новости в пресс-службе федерации.
"В ходе конференции были рассмотрены ключевые вопросы деятельности федерации, подведены итоги работы за отчетный период, а также проведены выборы руководящих органов ФКР. По итогам голосования новым президентом Федерации керлинга России был избран Крапивин Алексей Андреевич. Решение было принято единогласно. Срок полномочий президента ФКР составит четыре года", - сообщили в пресс-службе.
В марте Свищев был избран на пост главы Ассоциации лыжных видов спорта России, сменив в этой должности президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе. Свищев единогласно выдвинут на пост председателя будущей объединенной федерации лыжных видов спорта и сноуборда, в которую войдут Федерация лыжных гонок России, Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, Федерация сноуборда России, Федерация фристайла России и Российская федерация горнолыжного спорта.