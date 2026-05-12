Алексей Крапивин стал новым президентом российской Федерации керлинга - РИА Новости Спорт, 12.05.2026
13:47 12.05.2026 (обновлено: 13:57 12.05.2026)
Алексей Крапивин стал новым президентом российской Федерации керлинга

Крапивин сменил Свищева на посту президента российской Федерации керлинга

  • Алексей Крапивин избран новым президентом Федерации керлинга России.
  • Решение об избрании Крапивина было принято единогласно на отчетно-выборной конференции в Москве.
  • Срок полномочий нового президента ФКР составит четыре года.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Генеральный директор холдинга России "Нацпроектстрой" Алексей Крапивин избран новым президентом Федерации керлинга России, сообщили РИА Новости в пресс-службе федерации.
Во вторник в Москве проходит отчетно-выборная конференция Федерации керлинга России. Крапивин сменил на этом посту Дмитрия Свищева, возглавлявшего федерацию с 2010 года.
"В ходе конференции были рассмотрены ключевые вопросы деятельности федерации, подведены итоги работы за отчетный период, а также проведены выборы руководящих органов ФКР. По итогам голосования новым президентом Федерации керлинга России был избран Крапивин Алексей Андреевич. Решение было принято единогласно. Срок полномочий президента ФКР составит четыре года", - сообщили в пресс-службе.
В марте Свищев был избран на пост главы Ассоциации лыжных видов спорта России, сменив в этой должности президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе. Свищев единогласно выдвинут на пост председателя будущей объединенной федерации лыжных видов спорта и сноуборда, в которую войдут Федерация лыжных гонок России, Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, Федерация сноуборда России, Федерация фристайла России и Российская федерация горнолыжного спорта.
