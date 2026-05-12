Рейтинг@Mail.ru
Российские юниоры завоевали золото в стрельбе из винтовки с 50 метров - РИА Новости Спорт, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:31 12.05.2026
Российские юниоры завоевали золото в стрельбе из винтовки с 50 метров

Российские юниоры стали чемпионами Европы в стрельбе из винтовки с 50 метров

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДуло винтовки
Дуло винтовки - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Дуло винтовки. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские юниоры Ярослав Климин, Камиль Нуриахметов и Никита Масленников завоевали золото в стрельбе из винтовки с 50 метров на чемпионате Европы в хорватском Осиеке.
  • В командном упражнении россияне обошли представителей Италии и Австрии.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российские юниоры Ярослав Климин, Камиль Нуриахметов и Никита Масленников завоевали золото в стрельбе из винтовки с 50 метров из трех позиций на чемпионате Европы в хорватском Осиеке.
В командном упражнении россияне обошли представителей Италии и Австрии.
Чемпионат Европы в Осиеке завершится 17 мая. Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) допустила спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в индивидуальном нейтральном статусе.
Антон Аристархов - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Россиянин Аристархов завоевал серебро на Кубке мира по пулевой стрельбе
8 апреля, 17:08
 
СпортСтрелковый спортНикита Масленников
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    Н. Басилашвили
    376
    662
  • Баскетбол
    Закончен в OT
    ЦСКА
    Локомотив-Кубань
    88
    97
  • Теннис
    Завершен
    К. Гауфф
    М. Андреева
    466
    624
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Леванте
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    Т. А. Тиранте
    Д. Медведев
    32
    66
  • Футбол
    Завершен
    Бетис
    Эльче
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Осасуна
    Атлетико Мадрид
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала