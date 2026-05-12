Российские юниоры завоевали золото в стрельбе из винтовки с 50 метров

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российские юниоры Ярослав Климин, Камиль Нуриахметов и Никита Масленников завоевали золото в стрельбе из винтовки с 50 метров из трех позиций на чемпионате Европы в хорватском Осиеке.