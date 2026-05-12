В Госдуме предложили обучать школьников работе с ИИ

23:38 12.05.2026
Ученики в школе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Госдумы Марина Ким предложила включить в школьную программу основы работы с искусственным интеллектом.
  • Школьников необходимо учить грамотно формулировать запросы к нейросетям, проверять полученную информацию и критически оценивать ответы ИИ.
  • Поводом для инициативы стало массовое использование школьниками чат-ботов при выполнении домашних заданий и подготовке учебных работ.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от фракции "Справедливая Россия" Марина Ким в беседе с РИА Новости предложила пересмотреть подход к преподаванию информатики в школах и включить в программу основы работы с искусственным интеллектом.
"По моему мнению, необходимо рассмотреть возможность внедрения модуля по ИИ-грамотности в рамках уроков информатики или труда, начиная с пятого класса", - сказала Ким.
Парламентарий отметила, что школьников необходимо учить не только пользоваться цифровыми инструментами, но и грамотно формулировать запросы к нейросетям, проверять полученную информацию и критически оценивать ответы ИИ.
"Если мы не научим детей работать с генеративным искусственным интеллектом в школе, мы получим поколение, которое умеет только копировать готовые ответы, но не способно критически их осмыслить. Здесь нужен не запретительный подход, а обучение: фактчекингу, постановке задач, пониманию ограничений технологии", - добавила она.
Ким пояснила, что поводом для инициативы стало массовое использование школьниками чат-ботов при выполнении домашних заданий и подготовке учебных работ.
"Запретить детям пользоваться ИИ уже невозможно. Значит задача школы - не делать вид, что этой технологии нет, а научить пользоваться ею ответственно", - сказала депутат.
