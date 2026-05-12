В России будут маркировать бестселлер Харари "Sapiens"

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Бестселлер израильского писателя Юваля Ноя Харари "Sapiens: Краткая история человечества" будут маркировать в России из-за закона о пропаганде наркотиков, следует из отраслевого перечня, с которым ознакомилось РИА Новости.

С 1 марта вступили в силу изменения, внесённые в федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах", который предусматривает уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков. На сайте Российского книжного союза ( РКС ) еженедельно пополняется отраслевой перечень книг, содержащих упоминания наркотических средств и подлежащих специальной маркировке.

Более 120 книг внесли в обновленный во вторник перечень, в котором уже более 2 тысяч наименований. Среди них оказались произведения известного в мире автора научно-популярной литературы Юваля Ноя Харари: "Sapiens. Краткая история человечества", ее тематическое продолжение "Homo Deus. Краткая история", а также "21 урок для XXI века".

Кроме того, маркировке теперь подлежат несколько книг Фредерика Бакмана - ранее из-за продажи его трилогии "Медвежий угол" в нескольких регионах России было заведено несколько дел по административным правонарушениям в отношении ОРС "Читай-город — Буквоед". В перечне оказались его роман "Вторая жизнь Уве", по которому был снят одноименный фильм, номинированный в 2017 году на премию "Оскар", а также книга "Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения".