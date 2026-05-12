В России будут маркировать бестселлер Харари "Sapiens"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В России будут маркировать книгу Юваля Ноя Харари «Sapiens: Краткая история человечества» из-за закона о пропаганде наркотиков.
- Несколько книг Фредерика Бакмана также подлежат маркировке после внесения изменений в федеральный закон.
- Минцифры России утвердило порядок маркировки литературных произведений, содержащих информацию о наркотических средствах и психотропных веществах, с указанием на обложке издания предупреждающего знака и текстового сообщения.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Бестселлер израильского писателя Юваля Ноя Харари "Sapiens: Краткая история человечества" будут маркировать в России из-за закона о пропаганде наркотиков, следует из отраслевого перечня, с которым ознакомилось РИА Новости.
С 1 марта вступили в силу изменения, внесённые в федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах", который предусматривает уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков. На сайте Российского книжного союза (РКС) еженедельно пополняется отраслевой перечень книг, содержащих упоминания наркотических средств и подлежащих специальной маркировке.
В России будут маркировать книги Ремарка, Сартра и Стейнбека
23 марта, 05:47
Более 120 книг внесли в обновленный во вторник перечень, в котором уже более 2 тысяч наименований. Среди них оказались произведения известного в мире автора научно-популярной литературы Юваля Ноя Харари: "Sapiens. Краткая история человечества", ее тематическое продолжение "Homo Deus. Краткая история", а также "21 урок для XXI века".
Кроме того, маркировке теперь подлежат несколько книг Фредерика Бакмана - ранее из-за продажи его трилогии "Медвежий угол" в нескольких регионах России было заведено несколько дел по административным правонарушениям в отношении ОРС "Читай-город — Буквоед". В перечне оказались его роман "Вторая жизнь Уве", по которому был снят одноименный фильм, номинированный в 2017 году на премию "Оскар", а также книга "Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения".
Ранее уже начали маркировать книги Виктора Пелевина и Сергея Лукьяненко, Стивена Кинга, Чака Паланика и Харуки Мураками, переводы классической литературы, которые были опубликованы после 1 августа 1990 года, а также биографии Михаила Булгакова и Владимира Высоцкого в серии "Жизнь замечательных людей", которую много лет издает "Молодая гвардия".
Минцифры России утвердило порядок маркировки и перечень литературных произведений, подлежащих маркировке, без указания конкретных названий и авторов: в перечне отмечено, что маркировке подлежат произведения литературы, обнародованные с 1 августа 1990 года и содержащие "оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла" информацию о наркотических средствах и психотропных веществах. Согласно правилам, изложенным в приказе ведомства, маркировка предусматривает предупреждающий знак совместно с текстовым сообщением на обложке издания.
В России будут маркировать биографии Булгакова и Высоцкого
21 апреля, 05:04