Выставка "Первые среди звезд" открылась в Новосибирске

© Фото : Пресс-служба НГУ/Инесса Бахарева

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Проект "Первые среди звезд", подготовленный РИА Новости и посвященный отечественным достижениям в космической сфере, открылся на площадке нового кампуса Новосибирского государственного университета (НГУ), сообщает корреспондент РИА Новости.

Уникальные документальные кадры, созданные фотокорреспондентами РИА Новости, рассказывают о том, как мечта о космосе стала частью большой истории России, ее науки, культуры и повседневной жизни. От Циолковского и Королева до Гагарина, Терешковой и Леонова, от первых спутников и орбитальных станций до МКС, лунных программ и проектов будущего.

Ректор НГУ Дмитрий Пышный поблагодарил партнеров за организацию выставки, отметив, что университет выбран одной из площадок для ее проведения неслучайно.

"В нашем университете уже более 40 лет работает отдел аэрокосмических исследований. На его счету более 100 приборов, успешно запущенных на орбиту на различных космических аппаратах. Мы активно разрабатываем новые приборы, в том числе и малые космические аппараты. Сейчас на орбите находятся три спутника НГУ, недавно в университете приступили к разработке нового спутника НОРБИ-4 с нейромодулем для тестирования функций искусственного интеллекта в обработке информации и алгоритмов стабилизации и позиционирования аппарата на орбите. Поэтому еще раз огромная благодарность нашим партнерам, которые пришли к нам с таким замечательным материалом. Я надеюсь, что студенты будут активно его изучать, потому что это действительно наше историческое прошлое, настоящее и будущее", — объяснил Пышный.

В выставку интегрирован подкаст "Первые среди звезд", который запустили Радио Sputnik и ON Медиа. Это серия из девяти видеоподкастов, каждый из которых посвящен этапу развития отечественной космонавтики: первым шагам советской программы по освоению космоса, подготовке первых космонавтов и техническим прорывам, определившим развитие космонавтики.

"За каждым кадром стоят ученые, космонавты, конструкторы, инженеры — люди, которые показали путь к звездам, начиная здесь, на Земле: в аудитории, лаборатории, библиотеке. Поэтому особенно важно, что эту выставку мы открываем именно здесь, в Новосибирском государственном университете, потому что это пространство тех, кто смотрит шире, смотрит дальше и не боится сложных задач", — отметила менеджер по связям с индустрией холдинга ON Медиа Алена Ромащенко.

Символичность открытия выставки на площадке НГУ подчеркнул также начальник отдела Управления просветительских проектов международной медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Ибрагимов, пояснив, что вуз служит связующим звеном между студентами и институтами СО РАН, открывая путь к новым свершениям, в том числе к космосу.

"В 30 кадрах невозможно уместить всю историю космонавтики, поэтому мы дополнили экспозицию QR-кодами, которые ведут на подкасты, чтобы показать, насколько значимы эти достижения для всей страны. Наша выставка призвана не только сохранить память о прошлом, но и вдохновить молодежь на будущее", — добавил Ибрагимов.