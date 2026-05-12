Дембеле второй сезон подряд признан лучшим футболистом чемпионата Франции

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Нападающий "Пари Сен-Жермен" Усман Дембеле второй сезон подряд признан лучшим футболистом французской Лиги 1, сообщается на сайте Национального союза профессиональных футболистов Франции (UNFP).
Приз лучшему молодому игроку второй год подряд получил одноклубник Дембеле Дезире Дуэ.
Лучшим тренером сезона признан возглавляющий "Ланс" Пьер Саж, обошедший Луиса Энрике из "ПСЖ". Лучшим вратарем стал Робен Риссер из "Ланса". Российский голкипер "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов ранее не был включен в пятерку претендентов на приз. Полузащитник мюнхенской "Баварии" Майкл Олисе обошел форварда мадридского "Реала" Килиана Мбаппе в голосовании за звание лучшего французского футболиста, выступающего за рубежом.
В символическую сборную сезона в Лиге 1 вошли:
вратарь - Робен Риссер ("Ланс");
защитники - Нуну Мендеш, Вильян Пачо, Ашраф Хакими (все - "ПСЖ"), Маланг Сарр ("Ланс");
полузащитники - Витинья ("ПСЖ"), Мамаду Сангаре ("Ланс"), Корентен Толиссо ("Лион");
нападающие - Мейсон Гринвуд ("Марсель"), Флорьян Товен ("Ланс"), Усман Дембеле ("ПСЖ").