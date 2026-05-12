Махачкалинское "Динамо" обратилось в ЭСК после 29-го тура РПЛ

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Махачкалинское "Динамо" стало единственным клубом Российской премьер-лиги (РПЛ), обратившимся в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС), сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
Встреча 29-го тура чемпионата России против грозненского "Ахмата" прошла в воскресенье в Грозном и завершилась со счетом 1:1. Главным судьей матча был Сергей Иванов.
"Динамо" обратилось в ЭСК по двум эпизодам: по решению Иванова не назначить пенальти в ворота хозяев на 34-й минуте, а также неудалению нападающего "Ахмата" Лечи Садулаева на 50-й минуте за серьезное нарушение правил.