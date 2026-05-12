Рейтинг@Mail.ru
Махачкалинское "Динамо" обратилось в ЭСК после 29-го тура РПЛ - РИА Новости Спорт, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:25 12.05.2026
Махачкалинское "Динамо" обратилось в ЭСК после 29-го тура РПЛ

Махачкалинское "Динамо" стало единственным клубом РПЛ, обратившимся в ЭСК

© Фото : Пресс-служба "Динамо" (Махачкала)Болельщики махачкалинского "Динамо"
Болельщики махачкалинского Динамо - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© Фото : Пресс-служба "Динамо" (Махачкала)
Болельщики махачкалинского "Динамо". Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Махачкалинское «Динамо» стало единственным клубом РПЛ, обратившимся в экспертно-судейскую комиссию РФС после 29-го тура.
  • Клуб обжаловал два эпизода матча с «Ахматом»: неназначение пенальти в ворота хозяев на 34-й минуте и невысылку нападающего «Ахмата» Лечи Садулаева на 50-й минуте.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Махачкалинское "Динамо" стало единственным клубом Российской премьер-лиги (РПЛ), обратившимся в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС), сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
Встреча 29-го тура чемпионата России против грозненского "Ахмата" прошла в воскресенье в Грозном и завершилась со счетом 1:1. Главным судьей матча был Сергей Иванов.
"Динамо" обратилось в ЭСК по двум эпизодам: по решению Иванова не назначить пенальти в ворота хозяев на 34-й минуте, а также неудалению нападающего "Ахмата" Лечи Садулаева на 50-й минуте за серьезное нарушение правил.
Амир Ибрагимов - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Футболист "МЮ" сыграет за Россию? Зачем Карпину 18-летний дагестанец
Вчера, 19:50
 
ФутболСпортРоссийский футбольный союз (РФС)Сергей Иванов (футболист)АхматДинамо Москва
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    Н. Басилашвили
    376
    662
  • Баскетбол
    Закончен в OT
    ЦСКА
    Локомотив-Кубань
    88
    97
  • Теннис
    Завершен
    К. Гауфф
    М. Андреева
    466
    624
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Леванте
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    Т. А. Тиранте
    Д. Медведев
    32
    66
  • Футбол
    Завершен
    Бетис
    Эльче
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Осасуна
    Атлетико Мадрид
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала