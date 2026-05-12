Президент Словакии выступил за налаживание диалога ЕС и России по Украине - РИА Новости, 12.05.2026
18:35 12.05.2026
Президент Словакии выступил за налаживание диалога ЕС и России по Украине

Петер Пеллегрини. Архивное фото
  • Пеллегрини выступил за налаживание диалога между Евросоюзом и Россией по Украине.
  • Он считает, что ЕС не может ждать, пока дискуссию о завершении войны будут вести только США.
  • Президент согласился с мнением о необходимости найти представителя ЕС для переговоров с Россией.
БРАТИСЛАВА, 12 мая - РИА Новости. Президент Словакии Петер Пеллегрини выступил за налаживание диалога между Евросоюзом и РФ по Украине.
"Мы говорили о военном конфликте на Украине и необходимости начать дискуссию и на европейском уровне с Россией. Мы не можем ждать, пока дискуссию о завершении войны будут вести только США", - сказал Пеллегрини по итогам встречи в Славковском формате (Словакия, Чехия, Австрия) во вторник.
Он согласился с мнением, что необходимо найти человека, который бы представлял Европейский союз на таких переговорах с РФ.
"Это будет непросто, но… без коммуникации мы останемся в стороне и будем лишь смотреть на то, какие соглашения заключат при возможном мирном решении этого конфликта США с РФ и Украиной", - заключил Пеллегрини.
