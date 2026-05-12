Президент Словакии выступил за налаживание диалога ЕС и России по Украине

БРАТИСЛАВА, 12 мая - РИА Новости. Президент Словакии Петер Пеллегрини выступил за налаживание диалога между Евросоюзом и РФ по Украине.

Он согласился с мнением, что необходимо найти человека, который бы представлял Европейский союз на таких переговорах с РФ.