Президент Словакии выступил за налаживание диалога ЕС и России по Украине

БРАТИСЛАВА, 12 мая - РИА Новости. Президент Словакии Петер Пеллегрини выступил за налаживание диалога между Евросоюзом и РФ по Украине.
Он согласился с мнением, что необходимо найти человека, который бы представлял Европейский союз на таких переговорах с РФ.
"Это будет непросто, но… без коммуникации мы останемся в стороне и будем лишь смотреть на то, какие соглашения заключат при возможном мирном решении этого конфликта США с РФ и Украиной", - заключил Пеллегрини.