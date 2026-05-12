Константинов назвал дело Ермака борьбой кланов

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал дело в отношении экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака следствием борьбы кланов за власть на Украине.
В понедельник специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) сообщила, что предъявила обвинения экс-главе офиса Зеленского в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. По информации украинских СМИ, речь идет о Ермаке, который ранее возглавлял офис Зеленского.
"На Украине все погрязло в коррупции. Сейчас у них идут разборки между кланами. Нынешний клан уже насиделся и наелся прилично, поэтому и другие хотят кормиться", – сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, подобные дела будут подталкивать режим Зеленского к проведению выборов.