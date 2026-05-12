02:48 12.05.2026 (обновлено: 11:59 12.05.2026)
В Совфеде назвали минимальные баллы ЕГЭ для получения школьного аттестата

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Паспорт ученика 11-го класса перед началом ЕГЭ. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Для получения школьного аттестата российским школьникам необходимо набрать минимум 24 балла по русскому языку и три балла по математике базового уровня на ЕГЭ.
  • Минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы значительно выше, чем для получения аттестата.
  • Вузы могут начислять до 15 дополнительных баллов за индивидуальные достижения абитуриентов, такие как аттестат с отличием, золотой знак ГТО, волонтерская деятельность и победы в олимпиадах.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Российским школьникам для получения аттестата в этом году при написании единого государственного экзамена (ЕГЭ) необходимо получить минимум 24 балла по русскому языку, удовлетворительно (три балла) по математике базового уровня, также установлены минимальные баллы по всем остальным предметам, рассказал РИА Новости сенатор Айрат Гибатдинов.
"Минимальные баллы ЕГЭ разделяются на два уровня: для получения школьного аттестата и для поступления в высшие учебные заведения. Для аттестата достаточно 24 баллов ЕГЭ по русскому языку и семь баллов (или оценки "три") по базовой математике, тогда как для вузов пороги значительно выше", - сказал агентству Гибатдинов.
Для подтверждения освоения образовательной программы по физике, химии и биологии необходимо набрать на ЕГЭ 36 баллов, по математике профильного уровня - 27 баллов, по информатике - 40 баллов, по истории - 32 балла, по географии - 37 баллов, по обществознанию - 42 балла, по литературе - 32 балла и по иностранным языкам - 22 балла, перечислил собеседник агентства.
Гибатдинов отметил, что достижение минимального порога по баллам не гарантирует поступление даже на платное обучение, так как внутри высшего учебного заведения также производится конкурсный отбор.
"Особое внимание абитуриентам стоит обратить на систему дополнительных баллов: сегодня вузы вправе самостоятельно начислять до 15 бонусных баллов за индивидуальные достижения. К ним относятся аттестат с отличием, золотой знак ГТО, волонтерская деятельность (не менее четырех лет стажа), победы в перечневых олимпиадах и других достижениях", - обратил внимание парламентарий.
Как правило, каждое из достижений может принести не выше пяти дополнительных баллов, но чаще количество баллов устанавливает вуз, уточнил Гибатдинов.
"В условиях высокой конкуренции именно эти баллы нередко становятся решающими при поступлении на бюджет", - заключил сенатор.
