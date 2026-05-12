"Больше нечего доказывать": Леброн Джеймс заговорил об уходе из баскетбола
10:27 12.05.2026 (обновлено: 11:56 12.05.2026)
"Больше нечего доказывать": Леброн Джеймс заговорил об уходе из баскетбола

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Леброн Джеймс выразил сомнения в возможности продолжения карьеры после вылета в плей-офф НБА.
  • Спортсмен подчеркнул, что ему больше нечего доказывать в лиге.
  • Леброну Джеймсу 41 год, он является четырехкратным чемпионом НБА и обладает рядом других достижений в баскетболе.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс после вылета в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) выразил сомнения в возможности продолжения карьеры и подчеркнул, что ему больше нечего доказывать в лиге.
Во вторник "Лейкерс" на домашнем паркете уступили "Оклахома-Сити Тандер" (110:115) и со счетом 0-4 проиграли в серии второго раунда плей-офф.
"Продолжение карьеры? Я не знаю, очевидно. Мы все еще на эмоциях после поражения. Не знаю, что ждет меня в будущем на данный момент. Мне больше нечего доказывать в этой лиге. Я сделал все, видел все. Просто возможность соревноваться и пытаться выигрывать чемпионства - вот что меня мотивирует. Так было всегда", - сказал Леброн на пресс-конференции, отметив, что возьмет время, поговорит со своей семьей, и когда сам все поймет, тогда объявит о своем решении.
Джеймсу 41 год. Форвард является четырехкратным чемпионом НБА, трехкратным олимпийским чемпионом, четырехкратным обладателем награды самому ценному игроку (MVP) регулярного сезона, рекордсменом по количеству участий в Матчах звезд НБА (22). Кроме того, по ходу минувшего регулярного чемпионата он стал первым игроком в истории лиги, преодолевшим отметку в 50 тысяч очков за карьеру. Джеймсу также принадлежит рекорд по числу сезонов в НБА (23). В сентябре Джеймс был включен в Зал славы баскетбола в составе олимпийской сборной США.
