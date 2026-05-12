Белоус: футболисты "Динамо" в игре с "Краснодаром" сражались до конца

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футболисты московского «Динамо» в матче 29-го тура чемпионата России были сильно мотивированы и сражались до конца, заявил экс-генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус.
- «Краснодар» проиграл «Динамо» со счетом 1:2 и пропустил вперед «Зенит», который выиграл у «Сочи» со счетом 2:1.
- Решающий мяч «Динамо» забило на третьей компенсированной минуте, отличился Иван Сергеев.
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Футболисты московского "Динамо" в матче 29-го тура чемпионата России были сильно мотивированы в финансовом плане и сражались до конца, а игроки "Краснодара" растранжирили ряд выгодных моментов, заявил РИА Новости экс-генеральный директор "Ростова" Юрий Белоус.
Перед предпоследним туром краснодарцы с 63 очками лидировали в чемпионате. Однако после поражения в гостях от "Динамо" со счетом 1:2 они пропустили вперед петербургский "Зенит", выигравший (2:1) у "Сочи" и набравший 65 баллов. В заключительном туре первенства страны "Краснодар" примет "Оренбург" (29), а "Зенит" на чужом поле встретится с "Ростовом" (33), обе игры пройдут 17 мая.
«
"Все бывает, и даже чудеса. Поклонникам "Краснодара" остается только мечтать о том, чтобы для них все позитивно сложилось в последнем туре. Но в данной ситуации им винить некого, они сами, скажем так, творцы своего собственного счастья или несчастья. Потому что в матче с "Динамо" у них было много хороших моментов, и их надо было реализовывать", - сказал Белоус.
Решающий мяч "Динамо" забило на третьей компенсированной ко второму тайму минуте, отличился Иван Сергеев.
«
"Я думаю, что и "Динамо" было очень сильно мотивировано, в том числе и финансово. Поэтому они, конечно, и сражались до последней минуты. Но и (вратарь) Андрей Лунев сыграл, пожалуй, самый лучший свой матч. Но такое бывает, не повезло. Кто виноват в том, что (полузащитник) "Краснодара" (Хуан) Боселли принимает неправильное решение (при выходе один на один с вратарем и счете 1:1 )? Кто виноват в том, что ошибались и другие футболисты команды, ведь они по моментам превосходили соперников? А "Динамо" билось до последней минуты", - добавил собеседник агентства.