02:40 12.05.2026 (обновлено: 06:04 12.05.2026)
Эксперт раскрыл, сколько дилеры зарабатывают на продажах авто

РИА Новости: наценка дилера составляет максимум 5-6% к стоимости машины

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Наценка автодилера составляет максимум 5–6% к стоимости автомобиля, заявил глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин.
  • Дилер и производитель заинтересованы в большем количестве продаж, а чем дороже машина, тем ниже продажи.
  • Стоимость логистики при доставке автомобиля из Китая в Россию составляет от 200 до 300 тысяч рублей.
БРЯНСК, 12 мая – РИА Новости. Наценка автодилера составляет максимум пять-шесть процентов к стоимости автомобиля, продавец, как и производитель, в первую очередь заинтересован в большем количестве продаж, рассказал РИА Новости глава ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Алексей Подщеколдин, анализируя текущую ситуация на рынке.
"Наценка дилера это всего пять-шесть процентов к стоимости автомобиля. В лучшем случае. Иногда и вовсе 2-3%. Дилер и производитель заинтересованы в большем количестве продаж, а чем дороже машина, тем ниже продажи", — заявил эксперт.
Подщеколдин отметил, что сегодня многие блогеры, далекие от авторынка, рассуждают о высоких ценах в том числе на китайские автомобили, но для этого есть сложившиеся объективные условия. В том числе – фактор доставки.
"Нужно везти машину десять тысяч километров. Накладывается стоимость логистики – от 200 до 300 тысяч на автомобиль. А ведь основные продажи автомобилей в России идут на территории до Урала. В Сибири — только 25 процентов рынка", — рассказал Подщеколдин.
