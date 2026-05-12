В управлениях мэрии Махачкалы прошли обыски

МАХАЧКАЛА, 12 мая - РИА Новости. Обыски прошли в управлениях дорожного хозяйства и ЖКХ мэрии Махачкалы, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК России по Дагестану.
Во вторник в ведомстве рассказали о возбуждении уголовного дела о халатности чиновников администрации Махачкалы, которые, по данным следствия, не приняли необходимых мер по установке дорожных барьерных ограждений вдоль канала имени Октябрьской революции, куда не раз падали автомобили. Сообщалось, что в рамках расследования дела прошли обыски.
"Следователями проведены обыски в управлении транспорта, связи и дорожного хозяйства и УЖКХ администрации Махачкалы", – уточнила собеседница агентства.