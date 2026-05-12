Рейтинг@Mail.ru
Мэр Болдакин раскритиковал "Парки Ульяновска" за плакаты с ошибками - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:06 12.05.2026 (обновлено: 15:09 12.05.2026)
Мэр Болдакин раскритиковал "Парки Ульяновска" за плакаты с ошибками

Болдакин раскритиковал "Парки Ульяновска" за орфографические ошибки на плакатах

© Кадр видео из соцсетейСхема эвакуации в парке "Семья" в Ульяновске
Схема эвакуации в парке Семья в Ульяновске - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© Кадр видео из соцсетей
Схема эвакуации в парке "Семья" в Ульяновске
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Болдакин раскритиковал руководство муниципального предприятия "Парки Ульяновска" за информационный щит с грубыми ошибками.
  • На плакате были допущены орфографические ошибки, в частности, слова "сдесь" и "фантан".
САРАТОВ, 12 мая - РИА Новости. Глава Ульяновска Александр Болдакин раскритиковал руководство муниципального предприятия "Парки Ульяновска" за информационный щит с грубыми ошибками, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.
Видеозапись, где запечатлен плакат с планом эвакуации из парка "Семья" в Засвияжском районе Ульяновска, опубликовали в соцсетях. Она вызвала бурное обсуждение из-за допущенных орфографических ошибок. В частности, на плакате были слова "сдесь" и "фантан".
"Уже убрали, планируют заменить. Глава города раскритиковал руководство "Парков" (УМУП "Парки Ульяновска" - ред.) за такие грубые ошибки", - прокомментировали агентству ситуацию в мэрии.
Словари - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
В России утвердили два варианта произношения слов "миллион" и "миллиард"
14 августа 2025, 05:52
 
ПроисшествияУльяновск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала