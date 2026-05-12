Мэр Болдакин раскритиковал "Парки Ульяновска" за плакаты с ошибками

САРАТОВ, 12 мая - РИА Новости. Глава Ульяновска Александр Болдакин раскритиковал руководство муниципального предприятия "Парки Ульяновска" за информационный щит с грубыми ошибками, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.
Видеозапись, где запечатлен плакат с планом эвакуации из парка "Семья" в Засвияжском районе Ульяновска, опубликовали в соцсетях. Она вызвала бурное обсуждение из-за допущенных орфографических ошибок. В частности, на плакате были слова "сдесь" и "фантан".
"Уже убрали, планируют заменить. Глава города раскритиковал руководство "Парков" (УМУП "Парки Ульяновска" - ред.) за такие грубые ошибки", - прокомментировали агентству ситуацию в мэрии.
