Чимаев потерял семь позиций в рейтинге P4P после потери титула UFC

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Представляющий ОАЭ боец смешанных единоборств (ММА) чеченского происхождения Хамзат Чимаев потерял семь позиций в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовых категорий (P4P) после потери титула в среднем весе, сообщается на сайте организации.
В обновленном рейтинге Чимаев опустился на десятую строчку. Также две позиции потерял российский боец армянского происхождения Арман Царукян, не проводивший боев в UFC с ноября 2025 года. Он занимает 15-е место. Россиянин Петр Ян, которому принадлежит чемпионский пояс в легчайшей весовой категории, прибавил позицию и расположился на пятой строчке.
В воскресенье главное событие турнира UFC 328, который прошел в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси), завершилось поражением Чимаева от бывшего обладателя пояса американца Шона Стрикленда раздельным решением судей по итогам пяти раундов. Чимаев потерпел первое поражение в карьере и не смог защитить титул UFC в среднем весе. Россиянин Александр Волков, одержавший на том же турнире победу над доминиканцем Вальдо Кортес-Акостой, сохранил вторую строчку в рейтинге тяжеловесов.
Рейтинг P4P продолжает возглавлять действующий чемпион в полусредней весовой категории и бывший обладатель титула в легком весе Ислам Махачев. На втором месте располагается чемпион в легком весе грузин Илия Топурия. Третью строчку занимает обладатель титульного пояса в полулегком весе австралиец Александр Волкановски.