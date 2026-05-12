Рейтинг@Mail.ru
Чимаев потерял семь позиций в рейтинге P4P после потери титула UFC - РИА Новости Спорт, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
11:28 12.05.2026 (обновлено: 11:35 12.05.2026)
Чимаев потерял семь позиций в рейтинге P4P после потери титула UFC

Чимаев потерял 7 позиций в рейтинге P4P после потери титула UFC в среднем весе

© UFCХамзат Чимаев
Хамзат Чимаев - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© UFC
Хамзат Чимаев. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хамзат Чимаев потерял семь позиций в рейтинге UFC P4P после поражения в турнире UFC 328 и теперь занимает десятую строчку.
  • Арман Царукян потерял две позиции и занимает 15-е место.
  • Петр Ян расположился на пятой строчке рейтинга.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Представляющий ОАЭ боец смешанных единоборств (ММА) чеченского происхождения Хамзат Чимаев потерял семь позиций в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовых категорий (P4P) после потери титула в среднем весе, сообщается на сайте организации.
В обновленном рейтинге Чимаев опустился на десятую строчку. Также две позиции потерял российский боец армянского происхождения Арман Царукян, не проводивший боев в UFC с ноября 2025 года. Он занимает 15-е место. Россиянин Петр Ян, которому принадлежит чемпионский пояс в легчайшей весовой категории, прибавил позицию и расположился на пятой строчке.
Хамзат Чимаев - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
"Зачем была ненависть?" Мир ММА гудит после сенсационного проигрыша Чимаева
10 мая, 13:53
В воскресенье главное событие турнира UFC 328, который прошел в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси), завершилось поражением Чимаева от бывшего обладателя пояса американца Шона Стрикленда раздельным решением судей по итогам пяти раундов. Чимаев потерпел первое поражение в карьере и не смог защитить титул UFC в среднем весе. Россиянин Александр Волков, одержавший на том же турнире победу над доминиканцем Вальдо Кортес-Акостой, сохранил вторую строчку в рейтинге тяжеловесов.
Рейтинг P4P продолжает возглавлять действующий чемпион в полусредней весовой категории и бывший обладатель титула в легком весе Ислам Махачев. На втором месте располагается чемпион в легком весе грузин Илия Топурия. Третью строчку занимает обладатель титульного пояса в полулегком весе австралиец Александр Волкановски.
 
ЕдиноборстваСмешанные боевые искусства (ММА)Хамзат ЧимаевАрман ЦарукянUFCПетр Ян
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    Н. Басилашвили
    376
    662
  • Баскетбол
    Закончен в OT
    ЦСКА
    Локомотив-Кубань
    88
    97
  • Теннис
    Завершен
    К. Гауфф
    М. Андреева
    466
    624
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Леванте
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    Т. А. Тиранте
    Д. Медведев
    32
    66
  • Футбол
    Завершен
    Бетис
    Эльче
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Осасуна
    Атлетико Мадрид
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала