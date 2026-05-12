Кросби сыграет за сборную Канады на ЧМ

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Федерация хоккея Канады (Hockey Canada) сообщила в соцсети X, что двукратный олимпийский чемпион Сидни Кросби сыграет за национальную сборную на чемпионате мира 2026 года в Швейцарии.
"Обновление состава: Сидни Кросби добавлен в состав национальной мужской команды", - говорится в сообщении.
Кросби 38 лет, он выступит на чемпионате мира в четвертый раз в карьере. Форвард является чемпионом мира 2015 года. Также Кросби завоевал две золотые и одну серебряную медаль зимних Олимпийских игр и стал победителем Кубка мира в 2016 году. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) нападающий всю карьеру проводит в "Питтсбург Пингвинз", в составе которого он завоевал три Кубка Стэнли.
Чемпионат мира пройдет с 15 по 31 мая в швейцарских городах Цюрих и Фрибур. В турнире примут участие 16 команд. Сборная Канады сыграет в группе B во Фрибуре. Действующим чемпионом мира является сборная США. Сборные России и Белоруссии отстранены от международных соревнований.