Рейтинг@Mail.ru
Кросби сыграет за сборную Канады на ЧМ - РИА Новости Спорт, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
23:28 12.05.2026 (обновлено: 23:56 12.05.2026)
Кросби сыграет за сборную Канады на ЧМ

Кросби сыграет за сборную Канады на чемпионате мира 2026 года в Швейцарии

© Фото : x.com/nhlСидни Кросби
Сидни Кросби - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© Фото : x.com/nhl
Сидни Кросби. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двукратный олимпийский чемпион Сидни Кросби сыграет за сборную Канады на чемпионате мира по хоккею 2026 года в Швейцарии.
  • Сидни Кросби выступит на чемпионате мира в четвертый раз в карьере, ему 38 лет.
  • Чемпионат мира пройдет с 15 по 31 мая в швейцарских городах Цюрих и Фрибур, сборная Канады сыграет в группе B во Фрибуре.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Федерация хоккея Канады (Hockey Canada) сообщила в соцсети X, что двукратный олимпийский чемпион Сидни Кросби сыграет за национальную сборную на чемпионате мира 2026 года в Швейцарии.
«

"Обновление состава: Сидни Кросби добавлен в состав национальной мужской команды", - говорится в сообщении.

Кросби 38 лет, он выступит на чемпионате мира в четвертый раз в карьере. Форвард является чемпионом мира 2015 года. Также Кросби завоевал две золотые и одну серебряную медаль зимних Олимпийских игр и стал победителем Кубка мира в 2016 году. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) нападающий всю карьеру проводит в "Питтсбург Пингвинз", в составе которого он завоевал три Кубка Стэнли.
Чемпионат мира пройдет с 15 по 31 мая в швейцарских городах Цюрих и Фрибур. В турнире примут участие 16 команд. Сборная Канады сыграет в группе B во Фрибуре. Действующим чемпионом мира является сборная США. Сборные России и Белоруссии отстранены от международных соревнований.
Спортивный арбитражный суд - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
CAS отклонил апелляцию КХЛ против сбежавшего из лиги хоккеиста
Вчера, 22:39
 
ХоккейСпортСидни КросбиПиттсбург ПингвинзКубок мира по хоккеюНациональная хоккейная лига (НХЛ)Чемпионат мира по хоккею
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    Н. Басилашвили
    376
    662
  • Баскетбол
    Закончен в OT
    ЦСКА
    Локомотив-Кубань
    88
    97
  • Теннис
    Завершен
    К. Гауфф
    М. Андреева
    466
    624
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Леванте
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    Т. А. Тиранте
    Д. Медведев
    32
    66
  • Футбол
    Завершен
    Бетис
    Эльче
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Осасуна
    Атлетико Мадрид
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала