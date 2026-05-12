CAS отклонил апелляцию КХЛ против сбежавшего из лиги хоккеиста

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Михал Криштоф самовольно покинул клуб КХЛ «Сочи», несмотря на действующий контракт, и подписал соглашение со швейцарским клубом «Лангнау Тайгерс».
- КХЛ подала апелляцию в CAS с требованием отстранить Криштофа от матчей и наложить санкции на «Лангнау Тайгерс», SIHF и сотрудников IIHF, но CAS отклонил апелляцию.
- Панель арбитров CAS пришла к выводу, что суд не обладает юрисдикцией для рассмотрения апелляции КХЛ.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против экс-хоккеиста "Сочи" словака Михала Криштофа, Международной федерации хоккея (IIHF), Швейцарской федерации хоккея (SIHF) и клуба "Лангнау Тайгерс", сообщается на сайте CAS.
В октябре 2024 года клуб КХЛ "Сочи" сообщил о самовольном уходе из расположения команды Криштофа, который, несмотря на наличие действующего контракта с "леопардами", подписал соглашение со швейцарским клубом "Лангнау Тайгерс". Президент IIHF Люк Тардиф сообщил РИА Новости, что организация одобрила данный переход. Швейцарские СМИ сообщали, что президент КХЛ Алексей Морозов написал директору Швейцарской национальной лиги (NL) Денису Воше письмо с просьбой расторгнуть контракт Криштофа. Глава NL сообщил СМИ, что не станет этого делать.
21 марта 2025 года КХЛ подала апелляционное заявление в CAS. Лига требовала отстранить Криштофа на шесть месяцев от официальных матчей на национальном и международном уровнях, а также наложить санкции на "Лангнау Тайгерс", SIHF и сотрудников IIHF, которые одобрили переход словака. В качестве альтернативы КХЛ просила обязать дисциплинарный совет IIHF открыть дело в отношении Криштофа, швейцарского клуба и федерации.
В апреле 2026-го панель арбитров пришла к выводу, что CAS не обладает юрисдикцией для рассмотрения апелляции КХЛ. Все иные и дополнительные требования и ходатайства по существу этого дела были отклонены.