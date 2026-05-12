Агент Батракова ответил, вступил ли "ПСЖ" в переговоры с "Локомотивом"
15:42 12.05.2026 (обновлено: 15:51 12.05.2026)
Агент Батракова ответил, вступил ли "ПСЖ" в переговоры с "Локомотивом"

Агент Батракова заявил, что не контактировал с "ПСЖ" по трансферу футболиста

  • Агент полузащитника московского "Локомотива" и сборной России по футболу Алексея Батракова заявил, что руководство клуба еще не контактировало с французским "ПСЖ" по поводу возможного трансфера.
  • Ранее сообщалось, что Батраков может перейти в "ПСЖ" летом 2026 года.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Агент полузащитника московского "Локомотива" и сборной России по футболу Алексея Батракова Владимир Кузьмичев в разговоре с РИА Новости заявил, что ни он, ни руководство клуба еще не контактировали с французским "ПСЖ" по поводу возможного трансфера его клиента.
Ранее "Чемпионат" сообщил, что Батраков может перейти в "ПСЖ" летом 2026 года. После этого журналист Иван Карпов в авторском Telegram-канале утверждал, что спортивный директор парижан Луиш Кампуш после завершения сезона прибудет в Москву на переговоры.
"У меня диалога с представителями "ПСЖ" не было. Контактов между клубами тоже не было. Мне бы сразу сказали", - заявил Кузьмичев.
Батракову 20 лет. Он является воспитанником "Локомотива". Всего за команду Батраков сыграл в 78 матчах в различных турнирах и забил 33 мяча.
ФутболАлексей БатраковЛокомотив (Москва)Владимир КузьмичёвРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Пари Сен-Жермен (ПСЖ)Трансферы в РПЛТрансферыФутбольные трансферы и слухи
 
