Агент Батракова ответил, вступил ли "ПСЖ" в переговоры с "Локомотивом"

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Агент полузащитника московского "Локомотива" и сборной России по футболу Алексея Батракова Владимир Кузьмичев в разговоре с РИА Новости заявил, что ни он, ни руководство клуба еще не контактировали с французским "ПСЖ" по поводу возможного трансфера его клиента.
Ранее "Чемпионат" сообщил, что Батраков может перейти в "ПСЖ" летом 2026 года. После этого журналист Иван Карпов в авторском Telegram-канале утверждал, что спортивный директор парижан Луиш Кампуш после завершения сезона прибудет в Москву на переговоры.
"У меня диалога с представителями "ПСЖ" не было. Контактов между клубами тоже не было. Мне бы сразу сказали", - заявил Кузьмичев.
Батракову 20 лет. Он является воспитанником "Локомотива". Всего за команду Батраков сыграл в 78 матчах в различных турнирах и забил 33 мяча.