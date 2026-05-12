Агент Батракова ответил, вступил ли "ПСЖ" в переговоры с "Локомотивом"

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Агент полузащитника московского "Локомотива" и сборной России по футболу Алексея Батракова Владимир Кузьмичев в разговоре с РИА Новости заявил, что ни он, ни руководство клуба еще не контактировали с французским "ПСЖ" по поводу возможного трансфера его клиента.