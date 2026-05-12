В Японии реализовали идею из аниме для поиска идеального футболиста
09:51 12.05.2026 (обновлено: 10:14 12.05.2026)
В Японии реализовали идею из аниме для поиска идеального футболиста

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Японская футбольная ассоциация (JFA) запустила проект по поиску молодых перспективных футболистов японского происхождения за рубежом, вдохновленный мангой и аниме «Синяя тюрьма: Блю Лок».
  • Проект «Лагерь будущего» направлен на поиск перспективных игроков до 16 лет для дальнейшего усиления состава национальных сборных.
  • Первый тренировочный лагерь для футболистов пройдет с 3 по 6 августа в американском Ирвайне (штат Калифорния).
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Японская футбольная ассоциация (JFA) запустила проект по поиску молодых перспективных футболистов японского происхождения за рубежом, который вдохновлен популярными мангой и аниме "Синяя тюрьма: Блю Лок", сообщается на сайте организации.
Проект "Лагерь будущего" направлен на поиск перспективных игроков до 16 лет для дальнейшего усиления состава национальных сборных. Эти футболисты должны иметь японское гражданство или японские корни, также они потенциально могут получить гражданство страны в будущем. Участников будут оценивать по игровым видео, техническим навыкам, физическим данным и пониманию игры.
«

"Эгоисты, которых мы показываем, вполне могут существовать в реальном мире. Нет, я уверен, что они существуют, - сказал иллюстратор манги Юсукэ Номура. - Мы ждем заявок от всех, кто верит: "Я - величайший нападающий в мире".

Первый тренировочный лагерь для футболистов пройдет с 3 по 6 августа в американском Ирвайне (штат Калифорния). Этот проект станет первой зарубежной скаутинговой программой в истории японского футбола. В JFA отметили, что в основу проекта легли идеи пробуждения индивидуальности, высокой конкуренции и стремления к достижению цели стать игроком мирового уровня.
Проект вдохновлен концепцией аниме "Синяя тюрьма: Блю Лок", общий мировой тираж манги превышает 50 миллионов экземпляров. По сюжету произведения после неудачного выступления сборной Японии на чемпионате мира 2018 года 300 школьников, выступающих на позиции нападающего, помещают в закрытый тренировочный комплекс - "тюрьму", где они проходят жесткий отбор, конкурируя друг с другом за право стать лучшим форвардом страны.
ФутболСпортЯпонияКалифорнияанимеЧемпионат мира по футболу 2018
 
